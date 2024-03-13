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С 1 апреля в Алтайском крае начнут работать расширенные меры поддержки семей

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С 1 апреля в Алтайском крае начнут работать расширенные меры поддержки семей

В крае планируется ввести дополнительные меры поддержки многодетных семей в соответствии с указом президента

С 1 апреля по указу президента на территории всей России должны начать работать расширенные меры поддержки для многодетных семей, и для учета всех нюансов в Алтайском крае сейчас активно корректируется законодательство. Об этом сообщил глава региона Виктор Томенко в своем телеграм-канале.

Он пояснил, что статус многодетных семей теперь смогут бессрочно получать семьи, в которых есть не меньше трех детей, не достигших возраста 18 лет. Раньше меры поддержки предоставлялись до достижения старшим ребенком возраста 18 лет. А теперь — с учетом многочисленных запросов родителей — семьи будут получать помощь до исполнения ребенку 23 лет при условии, что он учится очно в образовательной организации, уточнил губернатор.

– В Алтайском крае мы существенно корректируем законодательство, чтобы учесть все нюансы этого важнейшего вопроса. Провел сегодня по этому поводу совещание, в котором приняли участие и руководители министерств, и представители крупных муниципалитетов, и депутаты Заксобрания, и руководители общественных организаций. С учетом всех изменений количество многодетных семей в нашем крае — 35 708. В них сегодня 118 658 детей, – пояснил Томенко.

Он подчеркнул, что все действующие на сегодня меры поддержки сохранятся: это и бесплатное обеспечение лекарствами детей до 6 лет, и помощь в улучшении жилищных условий и многое другое.

Губернатор также рассказал, что в крае в соответствии с указом президента планируется ввести дополнительные меры поддержки.

– Они касаются льгот на оплату коммунальных услуг, а также бесплатного проезда школьников на муниципальном и пригородном транспорте. Основной законопроект о мерах соцподдержки многодетных семей будет рассмотрен депутатами краевого Заксобрания уже на мартовской сессии, – пояснил глава региона.

А общий объем поддержки многодетных семей в Алтайском крае оценивается в сумму более 5 миллиардов рублей, заключил губернатор.

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Взято отсюда

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