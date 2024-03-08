С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии

C 1 апреля в России социальные пенсии проиндексируют на 7,5%. Об этом сообщается на сайте Правительства РФ.

«Размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. Традиционно индексация социальных пенсий проводится 1 раз в год – 1 апреля», — говорится в сообщении.

С 1 апреля также повысят на 7,5% размер государственного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан. В том числе военнослужащих и добровольцев, ставших инвалидами из‑за военной травмы, участников ВОВ, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф.

Уточняется, что индексация затронет более 4 млн человек, на эти цели направят почти 37,5 млрд рублей.

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