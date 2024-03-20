С 1 апреля вырастут зарплаты: Кому сделают прибавку и на сколько

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20 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. С 1 апреля 2024 года медицинским работникам по всей стране будет повышена окладная часть заработной платы. В соответствии с указом, регионы должны произвести прибавку до 50%, сохраняя при этом все дополнительные выплаты. Налоговый консультант и основатель консалтингового агентства “Спектакула” Серафима Перфильева рассказала об этом. Пишет Life.

Однако стоит отметить, что прибавка может оказаться меньше указанного значения, так как она определяется местными властями. Новые изменения также затронули медицинский персонал, работающий в малых городах, районных центрах и селах. С 1 марта правительство уже повысило специальные социальные выплаты для медицинских работников в таких населенных пунктах. Главная цель этой программы — увеличить заработную плату медработников первичного звена.

Также в 2024 году были проиндексированы заработные платы бюджетников, занятых в образовании, здравоохранении, соцобеспечении, культуре и науке. Однако судьи и госслужащие не получили индексацию окладов в этом году.

Интересно отметить, что повышение окладов, начавшееся формально с 1 марта 2024 года, будет выплачиваться только с 1 апреля. Это означает, что медперсонал будет получать увеличенные оклады за март задним числом, пояснила партнер юридической компании “PG Partners” Светлана Петрикова.

Кроме того, с 1 апреля ожидается рост зарплат рабочих специальностей, таких как строители, дорожные работники, сварщики и другие специалисты в этой сфере. Такое повышение связано, в том числе, с оттоком мигрантов, что привело к дефициту таких специалистов на рынке труда. В результате зарплаты в этих профессиях продолжают расти, а профессии становятся все более востребованными.

Также в некоторых регионах и муниципальных образованиях будет проведена индексация заработной платы различным категориям работников. Об этом рассказала юрист “Европейской юридической службы” Оксана Красовская.

Например, в республике Коми с 1 апреля 2024 года педагогическим работникам будут увеличены должностные оклады. При этом ряд специалистов, таких как инструкторы по труду, инструкторы по физической культуре, музыкальные руководители и старшие вожатые первой квалификационной категории, получат прибавку с 10 555 рублей до 11 294 рублей. Инструкторы-методисты, концертмейстеры, педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, социальные педагоги и тренеры-преподаватели второй квалификационной категории также получат прибавку, которая вырастет с 10 795 рублей до 11 551 рубля.

Кроме того, воспитатели, мастера производственного обучения, методисты, педагоги-психологи, старшие инструкторы-методисты, старшие педагоги дополнительного образования, старшие тренеры-преподаватели третьей квалификационной категории также получат прибавку, которая увеличится с 11 035 рублей до 11 808 рублей. А педагоги-библиотекари, преподаватели, преподаватели-организаторы основ безопасности жизнедеятельности, руководители физического воспитания, старшие воспитатели, старшие методисты, тьюторы, учителя, учителя-дефектологи и учителя-логопеды четвёртой квалификационной категории также получат прибавку, которая вырастет с 11 275 рублей до 12 065 рублей.

В Тюменской области также будет произведена индексация фондов оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений. С 1 апреля их ждет прибавка в размере 4,5 процента.

Фото: smartik.ru

Автор: glavred

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