Деньги Фото: Виталий Барабаш

В министерстве труда уточнили, что в стране повысят суммы множества пособий и компенсаций, которые получают миллионы россиян

С 1 февраля в России более 40 видов выплат могут увеличить на 7,4%, сообщает ТАСС.

По словам главы Минтруда РФ Антона Котякова, повышение затронет более 20 млн россиян.

“Будут проиндексированы более 40 выплат, пособий и компенсаций. Среди них – материнский капитал, ежемесячная выплата ветеранам, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, ежемесячная страховая выплата и другие меры социальной поддержки”, – рассказал он.

В ведомстве также отметили, что ежегодно с 1 февраля в стране устанавливают коэффициент индексации выплат, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. Так, в 2024 году такой коэффициент индексации составит 1,074.

Напомним, что с 1 января в России на 7,5% увеличили страховые пенсии неработающих граждан. В Алтайском крае более 600 тысяч пенсионеров получили повышенные выплаты. Кроме того, в начале 2024 года на 18,5% подняли МРОТ.

Взято отсюда