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С 1 февраля в России поднимут цены на грузоперевозки – как из-за этого подорожают продукты

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20 января 2024г. -RUBCOVSKE.RU. В Министерстве транспорта Российской Федерации предупредили, что уже с 1 февраля поднимутся тарифы для грузовиков по государственной системе «Платон». Повышение коснется большегрузов массой свыше 12 тонн.

Цены за проезд по федеральным трассам поднимутся на 7,42% или на 21 копейку за километр пути. Так, если сейчас это стоит 2,84 рубля за километр, то со следующего месяца километр обойдется дальнобойщикам уже в 3,05 рубля.

Минтранс считает, что тяжелые грузовики слишком сильно разрушают дорожное полотно, а в прошлом году они стали ездить на 11% больше. Поэтому покрытие нужно чаще ремонтировать, повышение тарифа и призвано решить эту проблему.

Однако на стоимости конечного товара это не должно существенно отразиться. В министерстве привели пример с растительным маслом, которое перевозят из Ростова в Москву. В 20-тонный грузовик влезает 20 тысяч бутылок, а значит, одна бутылка подорожает при этом всего на копейку, пишет Теперь Внимание со ссылкой на «Российскую Газету».

Фото: Dmitry Norov/Russian Look/globallookpress.com

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Автор: glavred

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