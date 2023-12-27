С 1 января 2024 года в России отменят автоматическое продление водительских прав

Нужно будет снова получать медицинскую справку и посещать ГИБДД

С 1 января 2024 года для того, чтобы продлить водительские права, вновь будет необходимо получить медицинскую справку и посетить ГИБДД, сообщает Motor.ru. Автомобилистам, которые будут менять удостоверения в следующем году, выдадут новые сроком на 10 лет.

Между тем Госдума планирует принять поправки, согласно которым срок действия удостоверений увеличится вдвое и составит 20 лет. Сейчас инициативу обсуждают с ГИБДД. Планируется, что поправки вступят в силу в 2025 году, а водителей при этом могут обязать регулярно проходить медкомиссии.

Напомним, весной 2022 года в России пролонгировали все водительские удостоверения граждан, срок действия которых истекал в 2022 и 2023 годах.

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Взято отсюда