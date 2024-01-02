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С 1 января в России подорожал техосмотр автомобилей

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С 1 января в России подорожал техосмотр автомобилей

Стало известно, насколько в России подорожала процедура техосмотра автомобилей с 1 января.

В большинстве российских регионов стоимость ТО легковых автомобилей выросла на 12 процентов, пишет Lenta.ru .

Отметим, что о намерении повысить стоимость ТО заявили в 68 регионах. В половине из них тариф для самой массовой категории транспортных средств М1 повышается с 913 рублей до 1022.

Напомним, с 2021 года для легковых автомобилей, находящихся в личной собственности, нужно проходить техосмотр только в двух случаях: если владелец регистрирует в ГИБДД машину старше четырех лет или собирается зарегистрировать внесение изменений в конструкцию транспортного средства. А вот грузовикам, такси и автобусам нужен регулярный техосмотр.

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Взято отсюда.

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