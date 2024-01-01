С 1 января в России увеличился размер пенсий

Кому и насколько увеличили размер пенсий 1 января 2024 года?

С первого дня нового года страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров выросли на 7,5%. Теперь фиксированная выплата, которая одинакова для всех пенсионеров независимо от стажа, составляет 8134,88 руб. вместо 7915,43 руб. В общей сложности повышение коснется 32 млн. россиян.

Отметим, что людям, достигшим 80 лет или получившим инвалидность I группы, выплата удваивается.

Однако не все получат пенсию в январе. Те, кому социальные выплаты перечисляют на карту в начале месяца, получат деньги только в феврале. Это связано с тем, что все выплаты были переведены в конце декабря.

Что касается тех, кому выплаты приходят позже, получат обновлённую и увеличенную пенсию по привычному графику.

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