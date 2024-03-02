С 1 марта у россиян, которым в феврале исполнилось 80 лет, вырастут пенсии

Согласно закону, россияне старше 80 лет имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости

С 1 марта вырастут пенсии у россиян, которым в феврале исполнилось 80 лет Об этом , сообщает “Толк” со ссылкой на “Парламентскую газету”.

Согласно закону, россияне старше 80 лет имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Когда пенсионеру исполняется 80 лет, его пенсия увеличивается за счет удвоения фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Прибавку таким пенсионерам назначают с даты рождения, однако выплачивать начинают только со следующего месяца.

Так, в 2024 году фиксированная выплата к страховой пенсии составляет 8 134 рубля 88 копеек. Для тех, кому в феврале исполнилось 80 лет, ее размер с 1 марта увеличится до 16 269 рублей. Заявление в Социальный фонд при этом подавать не нужно, все перерасчеты произведут автоматически.

Также доплату смогут получить люди, ухаживающие за восьмидесятилетним пенсионером.

Кроме того, с 1 марта проиндексируют страховые пенсии людям пенсионного возраста, уволившимся с работы не позднее января 2024 года.

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Взято отсюда