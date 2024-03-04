С 11 марта начинается набор слушателей в «Школу будущего заведующего».

Претендентами на участие в работе Школы могут быть заместители заведующих, старшие воспитатели и педагогические работники из числа кандидатов для замещения должности руководителя муниципальной образовательной организации, подведомственной комитету по образованию города Барнаула.

Зачисление в Школу осуществляется на основании результатов тестирования по единой методике, разработанной МБУ ДО ГППЦ «Потенциал».

Тестирование претендентов будет проходить на базе МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» с 10.04.2024 по 15.04.2024.

Заявки на участие в тестировании от заместителей заведующих, старших воспитателей и педагогических работников, желающих принять участие в работе Школы и соответствующих вышеназванному требованию, необходимо предоставить в отдел развития образования комитета по образованию города Барнаула (ул. Союза Республик, 36а, кабинет №17, Миронова Елена Геннадьевна) до 25.03.2024 и на электронный адрес: s2.sch@mail.ru .

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(3852)569022 – Миронова Елена Геннадьевна, главный специалист отдела развития комитета по образованию города Барнаула.

Форма заявки и согласия на обработку персональных данных .

Взято отсюда.

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