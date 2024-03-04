реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

С 11 марта начинается набор слушателей в «Школу будущего заведующего»

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

С 11 марта начинается набор слушателей в «Школу будущего заведующего»

С 11 марта начинается набор слушателей в «Школу будущего заведующего».

Претендентами на участие в работе Школы могут быть заместители заведующих, старшие воспитатели и педагогические работники из числа кандидатов для замещения должности руководителя муниципальной образовательной организации, подведомственной комитету по образованию города Барнаула.

Зачисление в Школу осуществляется на основании результатов тестирования по единой методике, разработанной МБУ ДО ГППЦ «Потенциал».

Тестирование претендентов будет проходить на базе МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» с 10.04.2024 по 15.04.2024.

Заявки на участие в тестировании от заместителей заведующих, старших воспитателей и педагогических работников, желающих принять участие в работе Школы и соответствующих вышеназванному требованию, необходимо предоставить в отдел развития образования комитета по образованию города Барнаула (ул. Союза Республик, 36а, кабинет №17, Миронова Елена Геннадьевна) до 25.03.2024 и на электронный адрес: s2.sch@mail.ru .

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(3852)569022 – Миронова Елена Геннадьевна, главный специалист отдела развития комитета по образованию города Барнаула.

Форма заявки и согласия на обработку персональных данных .

Взято отсюда.

свежие новости горном алтае , новости алтая и алтайского края сегодня ,

горняк22 телеграм
Мастер спорта посоветовала комплекс упражнений для тонкой талии

Мастер спорта посоветовала комплекс упражнений для тонкой талии

Мастер спорта международного класса по легкой атлетике Валерия Андреева посоветовала…

Узнать больше
«Ростех» начал поставки комплекса для борьбы с FPV-дронами

«Ростех» начал поставки комплекса для борьбы с FPV-дронами

«Ростех»: начаты поставки комплекса для борьбы с FPV-дронами «Гроза.04.К» В…

Узнать больше
Эксперты усомнились в возможности соблюдения запретов на торговлю с Россией

Эксперты усомнились в возможности соблюдения запретов на торговлю с Россией

РИА Новости: Евросоюз пытался санкциями закрыть торговые каналы с Россией…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp