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С 11 марта один из светофоров Барнаула заработает по старой схеме

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С 11 марта один из светофоров Барнаула заработает по старой схеме

11 марта в Барнауле восстановят прежний режим работы светофора на пересечении ул. Попова и ул. Балтийской. Ранее дорожное движение здесь было изменено на основе обращений граждан.

Специалисты дорожного комитета мэрии в марте изучали, как работает светофор на перекрестке ул. Попова – ул. Балтийская: оценили нагрузку на участке движения, проанализировали скорость транспорта, выяснили причины, по которым движение может стопориться. По итогам проверки решили с 11 марта восстановить режим работы светофора, который действовал прежде: секция движения «вправо» будет восстановлена.

Направление движения организуют по схеме:«правая – направо, левая – прямо и налево». Другие направления останутся без изменений, информирует пресс-служба администрации Барнаула.

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Взято отсюда.

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