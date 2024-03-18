С 12-летием архиерейской хиротонии, дорогой владыка!

18 марта 2024 года исполняется 12 лет со дня архиерейской хиротонии Высокопреосвященного Сергия, митрополита Барнаульского и Алтайского, главы Алтайской митрополии. Владыка Сергий был хиротонисан 18 марта 2012 года за Литургией в Храме Христа Спасителя в Москве. Богослужение возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Ваше Высокопреосвященство, дорогой владыка!

От всего сердца поздравляем Вас с днем Вашей епископской хиротонии! Человек в земной жизни рождается несколько раз. Это не только его физическое рождение, но и Таинство Крещения, где он рождается для духовной жизни; Таинство Рукоположения, когда христианин обретает качества слуги Божьего. А высшей формой духовного рождения становится архиерейская хиротония, в таинстве которой человек обретает апостольский образ. Свой путь духовного восхождения Вы начали более трех десятилетий назад, когда были призваны к высокому служению в Церкви Христовой, вняв глаголу Небесного Пастыря: «Жатвы много, а делателей мало» (Лк. 10, 2). За это время Вы плодотворно и верно служили Господу там, куда направлял Вас Всемилостивый Владыка: от западных пределов земли Эстонской, Святой Земли Иерусалима, центральной Европы (Чехии) до суровых, но прекрасных сибирских просторов (Алтайская митрополия).

В 2012 году Вседержитель вручил Вам посох, чтобы пасти словесное стадо в качестве преемника апостольского.

Подъяв этот подвиг, Вы подвизаетесь на ниве церковной, не зная покоя. Вы много и усердно трудитесь в деле строительства новых и воссоздания разрушенных храмов, христианского просвещения, утверждения алтайской паствы в вере и благочестии, преданности Богу, Церкви и Отечеству.

Вас любят и ждут прихожане многочисленных приходов митрополии.

В этот знаменательный день позвольте от чистого сердца поблагодарить за несомые Вами труды, за то внимание, заботу и отеческое участие, которые Вы проявляете в жизни митрополии, епархии, каждого отдельного пастыря и прихожанина.

Десница Божия да укрепит Вас в апостольском служении и сохранит на всех путях жизни Вашей на многая и благая лета!

С просьбой святых молитв и благословения,

духовенство Алтайской митрополии, сотрудники Барнаульского епархиального управления, преподаватели и студенты Барнаульских духовных школ

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Взято отсюда.

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