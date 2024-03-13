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С 15 по 17 марта бийчане смогут выбрать объекты для благоустройства на 2025 год

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С 15 по 17 марта бийчане смогут выбрать объекты для благоустройства на 2025 год

Во время голосования горожане смогут также выбрать понравившийся дизайн-проект второго этапа благоустройства парка Победы

С 15 по 17 марта бийчане смогут очно проголосовать за объекты для благоустройства на 2025 год, сообщает администрация города. 

В Бийске будут работать пункты для голосования, расположенные по адресам:

  • ул. Советская, 212;
  • пер. Липового, 74/3;
  • ул. Радищева, 28;
  • ул. Мухачева, 2281;
  • ул. Ленина, 139. 

В пунктах для голосования будут находиться волонтеры, которые расскажут бийчанам о территориях, за которые можно отдать голос, а также помогут проголосовать за понравившийся объект.

Во время голосования горожане смогут также выбрать понравившийся дизайн-проект второго этапа благоустройства парка Победы, который будет реализован в 2025 году.

Проголосовать сможет любой житель города, достигший 14-летнего возраста.

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Взято отсюда

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