С 15 по 17 марта бийчане смогут выбрать объекты для благоустройства на 2025 год

Во время голосования горожане смогут также выбрать понравившийся дизайн-проект второго этапа благоустройства парка Победы

С 15 по 17 марта бийчане смогут очно проголосовать за объекты для благоустройства на 2025 год, сообщает администрация города.

В Бийске будут работать пункты для голосования, расположенные по адресам:

ул. Советская, 212;

пер. Липового, 74/3;

ул. Радищева, 28;

ул. Мухачева, 2281;

ул. Ленина, 139.

В пунктах для голосования будут находиться волонтеры, которые расскажут бийчанам о территориях, за которые можно отдать голос, а также помогут проголосовать за понравившийся объект.

Во время голосования горожане смогут также выбрать понравившийся дизайн-проект второго этапа благоустройства парка Победы, который будет реализован в 2025 году.

Проголосовать сможет любой житель города, достигший 14-летнего возраста.

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Взято отсюда