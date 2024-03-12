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С 17 марта в регионе стартует сезон весенней охоты

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С 17 марта в регионе стартует сезон весенней охоты

С сегодняшнего дня, 12 марта, в Алтайском крае начнут выдавать разрешения на добычу пернатой дичи.

Разрешение будет выдано на добычу белолобого гуся, селезня и гуменника, сообщили в Минприроды. Практически на всю дичь можно охотиться с живыми подсадными утками, кроме селезня, а с 1 апреля по 6 мая использовать подсадных уток можно и для добычи селезня. Причём, на территории всего края. Рубцовский район самым первым откроет сезон охоты – 27 марта. С 7 апреля охота начнётся в остальных муниципалитетах.

Редакция «Вести Алтай»

Взято отсюда.

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