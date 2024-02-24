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С 19 февраля в Алтайском крае произошло 87 пожаров

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С 19 февраля в Алтайском крае произошло 87 пожаров

37 из них связаны с неисправностью или неправильной эксплуатацией печного оборудования

С 19 по 24 февраля в Алтайском крае произошло 87 пожаров, из них 37 связаны с неисправностью или неправильной эксплуатацией печного оборудования, сообщает МЧС Алтайского края.

Уже сегодня, 24 февраля, по этой причине произошли два серьезных пожара в Барнауле и Бурле. В первом случае пожар был в частных банях и надворных постройках. Во втором случае горел магазин смешанных товаров в райцентре Бурла. В обоих случаях пострадавших нет.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту:

  •  проводите проверку печного оборудования;
  •  следите за состоянием электропроводки и будьте осторожны с огнем;
  •  чтобы максимально обезопасить себя и своих близких, рекомендуем установить в домах автономный пожарный извещатель.

Накануне в Алтайском крае в результате пожаров погибли два человека, один человек госпитализирован с ожогами. 

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Взято отсюда

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