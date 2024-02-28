День рождения. Праздник Фото: pixabay.com

Високосный год наступает раз в четыре года. В календаре появляется 29 февраля, и в этот день появляются на свет обладатели необычной даты рождения

В Алтайском крае начиная с 2000 года 395 человек родилось 29 февраля. В 2012 году число рожденных в этот день составило 123 ребенка, сообщает “Катунь 24”.

2024 год – високосный. В этом году к привычным 365 дням добавляется еще один и появляется новая дата – 29 февраля. Такое явление наступает раз в четыре года, чтобы календарные годы совпадали с астрономическими.

В 2004 году 29 февраля родился лишь один человек, а в предыдущий високосный год родились 24 ребенка.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае продолжает снижаться показатель рождаемости. Так, за 2023 год в регионе на свет появились 16,6 тысячи малышей – это меньше, чем в 2022 году, примерно на тысячу.

Взято отсюда