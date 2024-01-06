С 2024 года изменятся возможности использования материнского капитала

Вступающие в силу поправки в закон позволят одиноко воспитывающим детей мужчинам, отцам или усыновителям, направлять средства маткапитала на формирование собственной накопительной пенсии.

Федеральным законом предусмотрена возможность получения государственных пособий в связи с рождением и воспитанием детей обоими родителями, рассказала первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

«А вот право использовать средства маткапитала на формирование собственной накопительной пенсии было закреплено только за женщинами. Мы эту несправедливость устранили», – отметила Татьяна Буцкая.

Напомним, что после индексации на 7,5 процента 1 февраля 2024 года сумма материнского капитала при рождении первенца составит 631 тысячу рублей, а при рождении второго ребенка — 833,8 тысячи.

Тем, кто уже получал маткапитал ранее и потратил часть средств, остаток проиндексируют на те же 7,5 процента. Семьи, которые еще не использовали средства из маткапитала, ждет максимальное повышение – на 44 тысячи рублей за первенца и 58 тысяч за второго ребенка.

Если родители уже получали маткапитал на первенца и ожидают пополнение в 2024 году, то за второго ребенка им «доплатят» около 203 тысяч рублей.

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Взято отсюда.

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