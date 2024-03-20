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С 23 марта в Алтайском крае начнут курсировать пригородные «дачные» поезда

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С 23 марта в Алтайском крае начнут курсировать пригородные «дачные» поезда

В преддверии дачного периода в Алтайском крае назначаются дополнительные пригородные поезда.

23, 30 марта, 4, 6, 7, 11, 13, 14, 18 апреля, далее по вторникам начнут курсирование следующие пригородные поезда (время местное):

№6382 сообщением Барнаул – Овчинниково (отправление в 8:12, прибытие в 10:18).

№6381 сообщением Овчинниково – Барнаул ( отправление в 13:42, прибытие в 15:35).

Более подробную информацию можно получить на сайте АО «Алтай-Пригород» и по телефону: +7(3852) 29-21-68.

Взято отсюда.

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