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С 3 по 9 марта в городе Екатеринбурге прошел Чемпионат России по пауэрлифтингу среди лиц с поражением ОДА (жим лежа)

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С 3 по 9 марта в городе Екатеринбурге прошел Чемпионат России по пауэрлифтингу среди лиц с поражением ОДА (жим лежа)

26-ой раз подряд Чемпионкой в категории до 55 кг среди женщин стала Подпальная Тамара, победив по сумме трех подходов и выиграв Абсолютное первенство среди женщин!

Среди юниоров до 20 лет, в категории до 59 кг, 2 место занял Шишкин Илья.

Черемисин Дмитрий занял 2 место, а Шелепов Дмитрий 3 место в номинации “по сумме трех подходов”.

Тренируются спортсмены под руководством Подпального Андрея Александровича в клубе Инва “Патриот” в городе Барнауле и Смирнова Александра Ивановича в «Спортивной школе номер 1» в г. Бийске.

Взято отсюда.

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