Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

С 6 января всех владельцев квартир с балконами ждет большой сюрприз

Подписывайся на ГОРНЯК22!

 | 

05 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. По мнению юриста Ирины Сиваковой, владельцам, которые любят курить на балконах, следует быть более осторожными. По информации PRIMPRESS.

Часто дым от сигарет попадает в соседнюю квартиру, и соседи обращаются в полицию. Формально это не противоречит закону, поскольку владелец курит не в общественном месте, а в своей квартире. Поскольку лоджии и балконы являются частью квартиры, кажется, что все в порядке. Однако это не так.

Верховный суд вынес следующее решение по этому вопросу. Если соседи пострадали от дыма и могут предъявить доказательства этого, они имеют право требовать компенсации. Во-первых, соседи, которые жалуются на то, что дым с балконов курильщиков проникает в их квартиры, могут пожаловаться на это. Если это не решит проблему, они могут обратиться в суд. Доказательствами могут служить показания свидетелей или видеозаписи.

Фото: Илона Боянова

Больше новостей: Все новости за сегодня

Автор: glavred

ИСТОЧНИК

новости горняк

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Происшествия

Почти 40 украинских беспилотников сбили над Крымом и Краснодарским краем

05.01.2024

 Происшествия

Скончалась режиссер Елена Демидова, снявшая “Алису в стране чудес”

05.01.2024

 Происшествия

Умер известный алтайский мастер-камнерез Александр Ковацкий

05.01.2024

 Происшествия

Скончался актер фильма “Брат-2” Константин Желдин

05.01.2024

 Происшествия

Водитель рейсового автобуса сбил 10-летнюю девочку в Бийске

05.01.2024

 Интересное

СМИ: Настя Ивлеева из-за хейта решила покинуть Россию

05.01.2024

Thumbnail
Интересное

В Барнауле продают BMW в редком цвете Monte Carlo Blau

05.01.2024

 Интересное

В Алтайском крае в 2024 году планируют принять 2,4 млн туристов

05.01.2024

 Интересное

Фильм Бременские музыканты стал одним из лидеров проката в Алтайском крае

05.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix