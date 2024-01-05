С 6 января всех владельцев квартир с балконами ждет большой сюрприз

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05 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. По мнению юриста Ирины Сиваковой, владельцам, которые любят курить на балконах, следует быть более осторожными. По информации PRIMPRESS.

Часто дым от сигарет попадает в соседнюю квартиру, и соседи обращаются в полицию. Формально это не противоречит закону, поскольку владелец курит не в общественном месте, а в своей квартире. Поскольку лоджии и балконы являются частью квартиры, кажется, что все в порядке. Однако это не так.

Верховный суд вынес следующее решение по этому вопросу. Если соседи пострадали от дыма и могут предъявить доказательства этого, они имеют право требовать компенсации. Во-первых, соседи, которые жалуются на то, что дым с балконов курильщиков проникает в их квартиры, могут пожаловаться на это. Если это не решит проблему, они могут обратиться в суд. Доказательствами могут служить показания свидетелей или видеозаписи.

Фото: Илона Боянова

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Автор: glavred

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