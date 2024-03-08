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С апреля миллионы пенсионеров будут получать повышенную пенсию

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08 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Согласно сообщению на официальном сайте правительства РФ, начиная с 1 апреля в России произойдет индексация социальных пенсий на 7,5%. Данное решение уже утверждено соответствующим постановлением.

Социальные пенсии получают граждане, у которых не набран достаточный подтвержденный стаж для начисления страховой пенсии, а также инвалиды и те, кто потерял кормильца. Как напомнили в правительстве, размер индексации рассчитывается на основе изменений прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. Традиционно индексация социальных пенсий проводится один раз в год – 1 апреля.

Кроме того, с 1 апреля размер государственного пенсионного обеспечения некоторых категорий граждан также будет повышен на 7,5%. В эту группу включаются военнослужащие и добровольцы, ставшие инвалидами в результате военных травм, участники Великой Отечественной войны, а также граждане, пострадавшие от радиационных или техногенных катастроф.

По данным правительства, индексация коснется более четырех миллионов человек, а для этой цели из бюджета Социального фонда выделено 37,5 миллиарда рублей.

Фото: data.nalog.ru

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Автор: vizitka01

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