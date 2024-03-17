С блогера Николая Соболева сняли статус иноагента

Из реестра исключили также журналиста Дениса Константинова
Николай Соболев / Кадр: YouTube-канал SOBOLEV
Минюст России исключил из реестра иноагентов блогера Николая Соболева.
Ютубер почти с 5 млн подписчиков получил этот статус в феврале 2023 года – за высказывания против граждан России и спецоперации, поддержку Украины и распространение материалов иноагентов.
Теперь же Минюст заявил, что снимает с него статус “в связи с утратой признаков иностранного агента”. Это случилось вскоре после того, как он объявил о приостановке работы своего канала в связи с принятием закона о запрете рекламы у иноагентов.
Также из реестра исключили журналиста Дениса Константинова.
новости горняк
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