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С блогера Николая Соболева сняли статус иноагента

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Из реестра исключили также журналиста Дениса Константинова

С блогера Николая Соболева сняли статус иноагента

Николай Соболев / Кадр: YouTube-канал SOBOLEV

Минюст России исключил из реестра иноагентов блогера Николая Соболева.

Ютубер почти с 5 млн подписчиков получил этот статус в феврале 2023 года – за высказывания против граждан России и спецоперации, поддержку Украины и распространение материалов иноагентов.

Теперь же Минюст заявил, что снимает с него статус “в связи с утратой признаков иностранного агента”. Это случилось вскоре после того, как он объявил о приостановке работы своего канала в связи с принятием закона о запрете рекламы у иноагентов.

Также из реестра исключили журналиста Дениса Константинова.

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