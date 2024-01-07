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С частицами мощей. Что за чудотворную икону привезли в Барнаул и на сколько

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С частицами мощей. Что за чудотворную икону привезли в Барнаул и на сколько

Церковь. Храм Фото: Unsplash.com

Барнаульцы в Рождество могут поклониться чудотворной иконе, написанной в стенах Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, и частицам мощей двух известных святых

В Рождественский Сочельник в Барнаул привезли чудотворную икону Царя-мученика Николая II, сообщают “Вести Алтай”.

Особенность этого образа в том, что в него вложили частицы мощей святого великомученика и целителя Пантелеймона и святого преподобного Иосифа Волоцкого.

Православная святыня в краевой столице хранится в храме Иоанна Богослова по адресу Шумакова, 25А.

Икона пробудет там до праздника Рождества Христова 7 января (включительно).

Икону Государя Николая ll написали в 2003 году в стенах Свято-Троицкой Сергиевой Лавры по благословению архимандрита Германа (Чеснокова). Образ освятили 17 июля в день 85-летия убийства императорской семьи.

Взято отсюда

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