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Пластиковые окна в Горняке

С декабря три села Линёвского сельсовета остались без транспорта

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С декабря три села Линёвского сельсовета остались без транспорта

В Смоленском районе вновь обсуждают тему транспортного сообщения.

Там большинство сёл не связаны между собой и с райцентром ни одним автобусным маршрутом. Пассажиры недовольны, но перевозчики парируют – возят не людей, а воздух: маршрутки ходят полупустые. А это – убытки. Жители обращались и в прокуратуру, и к депутатам. Проблема давняя – в последние годы автобусное сообщение из Линёвского открывали уже три раза И сначала транспорт ходил исправно, однако со временем начинал пропускать рейсы или вовсе закрывался маршрут. Перевозчики объясняют: с такими пассажирами далеко не уедешь. В своё оправдание жители говорят – ловили попутки, потому что автобус мог и не приехать. Но если ходить он будет регулярно, обещают ждать на остановке. Настаивают и на том, чтобы рейсы были ежедневными. Вот только у перевозчика есть ещё и другие маршруты – везде не успеет. Пока запланировали два выезда в неделю. Доехать на автобусе до Смоленского, где есть больница, Социальный фонд, магазины, сейчас может лишь четверть сёл района. Муниципального автотранспортного предприятия нет, а частникам не всегда выгодно брать отдалённые населённые пункты. К тому, же автобусов не хватает. Сейчас местные власти пытаются создать ещё один маршрут – из Красного городка через Солоновку в Смоленское. В Минтрансе району ответили, что транспорта пока нет, но потребность района учтут. Однако всё это будет бесполезно, если перевозчики и пассажиры не станут выполнять своих обещаний – регулярно выходить на маршрут и выбирать автобус, а не попутку.

Людмила Видмер (Смоленский район)

Взято отсюда.

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