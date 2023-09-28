С Днем генерального директора: красивые и душевные поздравления с праздником

Генеральный директор. Бизнесмен. Топ-менеджер Фото: Unsplash.com

День генерального директора отмечают 28 сентября в России. Праздник не утвержден официально, тем не менее, он популярен среди бизнесменов и топ-менеджеров

Профессиональный праздник отмечают 28 сентября генеральные директора российских компаний и организаций. По случаю Дня генерального директора “Толк” собрал подборку красивых поздравлений в стихах, прозе и смс-сообщениях.

Поздравления с Днем генерального директора 2023 в стихах

Вы умный и талантливый, и даже гениальный,

И пост у Вас серьезный, директор генеральный!

Сегодня с Вашим праздником поздравляем Вас,

Пример для подражания Вы всегда для нас!

Желаем Вам здоровья, наш смелый капитан,

Везения, удачи, и счастья океан!

Пусть фирма процветает, доход стремится вверх,

Пусть вас сопровождает во всех делах успех!

Совещания, приказы,

Стресс и гонка каждый день,

Ненормированный график —

Позабыто слово “лень”…

Гендиректор всё решает,

Он ведь главный, впереди.

Он ответственность большую

Ведь несет за коллектив!

Будьте счастливы, здоровы,

Энергичны, как всегда.

Пусть мечты, идеи, цели

Воплотятся на ура!

Ответственная должность, руководящий пост,

Путь гендиректора в компании непрост.

Но ценят все работники Ваш опыт, обаяние.

И Вам от коллектива всеобщее признание.

Желаем на работе удачи и терпения,

А в крупных сделках всей компании везения.

Пусть крепким будет здравие и нервы не шалят.

Во всех делах — лишь эффективный результат.

Генеральный директор. Бизнесмен. Топ-менеджер Фото: Unsplash.com

Поздравления с Днем генерального директора в прозе

С Днем генерального директора! Желаю уверенности в завтрашнем дне, финансового роста, дальнейшего развития и достижения всех целей! Пусть все в жизни происходит гармонично, слаженно и плавно, без форс-мажоров и сбоев! Процветания Вам и успехов во всех делах! Пускай рост прибыли превзойдет все ожидания!

Поздравляем нашего замечательного генерального директора, под чьим руководством приятно не просто работать, но и получать удовольствие от собственной значимости и результатов своего труда. Желаем, чтобы впереди вас всегда ждал успех, благополучие и всевозможный рост. Пускай Ваша рука всегда твердо и решительно ведет нас к развитию, усовершенствованию и новым уровням прогресса. Желаем процветания и всех обычных жизненных благ. С праздником!

Поздравляю с Днем генерального директора в России. Желаю упорства и уверенности, настойчивости и целеустремлённости. Пусть Ваш талант, Ваш пыл, Ваши идеи, Ваши стремленья всегда приводят к феерическим успехам, пусть Вам всегда удаётся оставаться верной и надёжной главой и в работе, и в семье!

Генеральный директор. Бизнесмен. Топ-менеджер Фото: Unsplash.com

Поздравления с Днем гендиректора в смс

Желаем гендиректору удачи,

Везения и всяческих побед,

Работать с вдохновеньем и отдачей,

Умело управлять и жить без бед!

Генеральный директор — всему голова.

Поздравлений примите сегодня слова.

Вам здоровья и счастья хотим пожелать,

Чтоб всех целей своих без проблем достигать.

Гендиректор, поздравляем

С праздником весомым вас,

Взлетов новых пожелаем,

Чтоб азарт ваш не погас!

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