С Днем машиностроителя! Красивые поздравления в стихах, прозе и СМС

Машиностроение Фото: Unsplash.com

В последнее воскресенье сентября профессиональный праздник отмечают машиностроители России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. В 2023 году праздник выпал на 24 сентября

В этот знаменательный, без преувеличения, день подготовили подборку красивых поздравлений в День машиностроителя 2023 в стихах, прозе и СМС.

Поздравления с Днем машиностроителя 2023 в стихах

Пусть удача будет в жизни,

Даст работа отдохнуть,

Не подводят механизмы,

А доходы всё растут!

Ждёт сплошное процветание,

Горы радости, добра,

И почёт, и понимание —

С ярким праздником, ура!

Есть один хороший праздник,

Он для тех, кто не дурак,

Кто в машинах всяких разных

Знает, что, и где, и как.

Он для тех, кто вмиг построит

Самый сложный агрегат,

Кто свою удачу словит,

Не заметив всех преград.

Будет пусть, машин строитель,

Счастье полным, на века,

Звезды как путеводитель

И зарплата высока!

Машиностроителям тоже когда-то

Пора пожелать замечательных благ.

Пусть четко работают все аппараты,

Станки не стоят, не появится брак.

Пусть ваши машины в цеху и на стройке

Не знают поломок, проблем, “косяков”.

Пусть вашей работой все будут довольны,

И шлют вам букет благодарственных слов!

Машиностроение Фото: Unsplash.com

Поздравления с Днем машиностроителя в прозе

Поздравляем всех тех, кто имеет непосредственное отношения к важной и жизненно необходимой отрасли — машиностроению. Желаем вам производственных успехов, прогресса и отличных результатов. Пускай наше машиностроение никогда не стоит на месте, а бесконечно развивается и совершенствуется. Желаем новых идей, проектов и разработок. Желаем, чтобы ваш труд всегда был хорошо оценен. С праздником!

Поздравляю с Днем машиностроителя! Желаю невероятных сил, гениальнейших идей, рационального использования любых ресурсов, слаженной работы и грандиозных успехов. Без машиностроения не обойтись ни на земле, ни в воздухе, ни на воде, ни под водой. И я желаю, чтобы тебе невероятно везло везде, где бы ты ни был. Желаю обладать крепким стержнем и светлым умом. Желаю из деталей каждого дня собирать конструкцию своего счастья!

Дорогие машиностроители, поздравляем с профессиональным праздником! В вашей непростой работе желаем продуктивной деятельности, конструктивных решений, новых идей и уникальных разработок. Пускай ваш труд будет высокооплачиваемым и востребованным, приносит вам удовлетворение и самореализацию!

Машиностроение Фото: Unsplash.com

Поздравления в День машиностроителя в СМС

Ваятель деталей, создатель машин,

Технических всех покоритель вершин,

Пусть праздник твой громом гремит по земле.

Машиностроителю слава везде!

Поклон! С Днём машиностроителя!

Пусть в жизни мелькают события,

Вы, главное, счастливы будьте,

Удачу с собой не забудьте!

Детали, машины, станки, механизмы —

Сроднились уже с этим всем вы давно.

Желаем в работе мы вам оптимизма,

И счастье судьбой пусть вам будет дано.

Сегодня День машиностроителя, с которым я всех и поздравляю! Желаю железной выдержки, металлического терпения, крепкого здоровья и прочной основы в жизни!

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