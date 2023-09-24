С Днем машиностроителя! Красивые поздравления в стихах, прозе и СМС
Машиностроение Фото: Unsplash.com
В последнее воскресенье сентября профессиональный праздник отмечают машиностроители России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. В 2023 году праздник выпал на 24 сентября
В этот знаменательный, без преувеличения, день подготовили подборку красивых поздравлений в День машиностроителя 2023 в стихах, прозе и СМС.
Поздравления с Днем машиностроителя 2023 в стихах
Пусть удача будет в жизни,
Даст работа отдохнуть,
Не подводят механизмы,
А доходы всё растут!
Ждёт сплошное процветание,
Горы радости, добра,
И почёт, и понимание —
С ярким праздником, ура!
Есть один хороший праздник,
Он для тех, кто не дурак,
Кто в машинах всяких разных
Знает, что, и где, и как.
Он для тех, кто вмиг построит
Самый сложный агрегат,
Кто свою удачу словит,
Не заметив всех преград.
Будет пусть, машин строитель,
Счастье полным, на века,
Звезды как путеводитель
И зарплата высока!
Машиностроителям тоже когда-то
Пора пожелать замечательных благ.
Пусть четко работают все аппараты,
Станки не стоят, не появится брак.
Пусть ваши машины в цеху и на стройке
Не знают поломок, проблем, “косяков”.
Пусть вашей работой все будут довольны,
И шлют вам букет благодарственных слов!
Машиностроение Фото: Unsplash.com
Поздравления с Днем машиностроителя в прозе
Поздравляем всех тех, кто имеет непосредственное отношения к важной и жизненно необходимой отрасли — машиностроению. Желаем вам производственных успехов, прогресса и отличных результатов. Пускай наше машиностроение никогда не стоит на месте, а бесконечно развивается и совершенствуется. Желаем новых идей, проектов и разработок. Желаем, чтобы ваш труд всегда был хорошо оценен. С праздником!
Поздравляю с Днем машиностроителя! Желаю невероятных сил, гениальнейших идей, рационального использования любых ресурсов, слаженной работы и грандиозных успехов. Без машиностроения не обойтись ни на земле, ни в воздухе, ни на воде, ни под водой. И я желаю, чтобы тебе невероятно везло везде, где бы ты ни был. Желаю обладать крепким стержнем и светлым умом. Желаю из деталей каждого дня собирать конструкцию своего счастья!
Дорогие машиностроители, поздравляем с профессиональным праздником! В вашей непростой работе желаем продуктивной деятельности, конструктивных решений, новых идей и уникальных разработок. Пускай ваш труд будет высокооплачиваемым и востребованным, приносит вам удовлетворение и самореализацию!
Машиностроение Фото: Unsplash.com
Поздравления в День машиностроителя в СМС
Ваятель деталей, создатель машин,
Технических всех покоритель вершин,
Пусть праздник твой громом гремит по земле.
Машиностроителю слава везде!
Поклон! С Днём машиностроителя!
Пусть в жизни мелькают события,
Вы, главное, счастливы будьте,
Удачу с собой не забудьте!
Детали, машины, станки, механизмы —
Сроднились уже с этим всем вы давно.
Желаем в работе мы вам оптимизма,
И счастье судьбой пусть вам будет дано.
Сегодня День машиностроителя, с которым я всех и поздравляю! Желаю железной выдержки, металлического терпения, крепкого здоровья и прочной основы в жизни!
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