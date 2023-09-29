С Днем отоларинголога! Красивые поздравления врачам-лорам с праздником
ЛОР. Отоларинголог Фото: pixabay.com
29 сентября свой профессиональный праздник отмечают российские отоларингологи. Но пациентам привычнее назвать их лорами, а иногда и “врачами ухо-горло-носами”
В профессиональный праздник отоларингологов “Толк” подготовил подборку поздравлений с Днем лора в прозе, стихах и смс.
Поздравления лорам в стихах
Доктор лор всегда в почете,
Лучший “ухо-горло-нос”,
В праздник вам желаю счастья,
Воплощения всех грез.
Сил вам, крепости, здоровья,
Исцеление нести,
Пусть лишь радость, мир и счастье
Ждут вас, доктор, впереди!
Лор всегда необходим,
Лор везде незаменим.
Ухо лечит, нос и горло,
Избавляя вмиг от боли.
Вас я всех спешу поздравить,
Всем здоровья пожелать
А еще зарплат огромных,
На Таити отдыхать!
С вашим праздником сегодня
Поздравляю от души.
Вам — успеха, процветанья.
Лоры нам всегда нужны!
День отоларинголога сегодня.
Вас, доктор, мы сердечно поздравляем!
Любви, терпенья, счастья и здоровья
Мы от души Вам искренне желаем!
Лечите пациентов с вдохновеньем,
И сами не болейте никогда.
Пусть в жизни будет счастье и везенье,
И пусть зарплата радует всегда!
Врач. Доктор. Лечение Фото: Unsplash.com
Поздравления с Днем отоларинголога в прозе
Поздравляю с Днём отоларинголога и хочу пожелать отличного слуха, звонкого и чистого голоса, свежего и спокойного дыхания. Пусть всегда удаётся оказывать помощь своим пациентам, пусть любое дело жизни завершается успехом и удачей, пусть каждый день будет весёлым и счастливым.
Поздравляю! Пусть здоровье и иммунитет будут крепкими как сталь, пусть рабочие будни озаряются заботой о пациентах. Пусть благодарные улыбки освещают Вашу жизнь, а дома гордятся вашими успехами. С днем отоларинголога!
Поздравляю с Днём отоларинголога и хочу пожелать ушами слушать тёплые слова и добрые пожелания, носом вдыхать воздух счастья и любви, горлышко своё беречь и пропускать через него песни радости.
Врач Фото: unsplash.com
Поздравления с Днем лора в смс
С Днем отоларинголога!
Вам — добрых пациентов,
Успеха, счастья нового
И радостных моментов!
Вам желаю жить в достатке,
хо, горло, нос в порядке!
Всех лечить, не унывать,
Любить работу, уважать!
Лучший отоларинголог,
Золотой специалист!
Пусть успех откроет полог,
Счастье выйдет из кулис!
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