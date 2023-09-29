С Днем отоларинголога! Красивые поздравления врачам-лорам с праздником

ЛОР. Отоларинголог Фото: pixabay.com

29 сентября свой профессиональный праздник отмечают российские отоларингологи. Но пациентам привычнее назвать их лорами, а иногда и “врачами ухо-горло-носами”

В профессиональный праздник отоларингологов “Толк” подготовил подборку поздравлений с Днем лора в прозе, стихах и смс.

Поздравления лорам в стихах

Доктор лор всегда в почете,

Лучший “ухо-горло-нос”,

В праздник вам желаю счастья,

Воплощения всех грез.

Сил вам, крепости, здоровья,

Исцеление нести,

Пусть лишь радость, мир и счастье

Ждут вас, доктор, впереди!

Лор всегда необходим,

Лор везде незаменим.

Ухо лечит, нос и горло,

Избавляя вмиг от боли.

Вас я всех спешу поздравить,

Всем здоровья пожелать

А еще зарплат огромных,

На Таити отдыхать!

С вашим праздником сегодня

Поздравляю от души.

Вам — успеха, процветанья.

Лоры нам всегда нужны!

День отоларинголога сегодня.

Вас, доктор, мы сердечно поздравляем!

Любви, терпенья, счастья и здоровья

Мы от души Вам искренне желаем!

Лечите пациентов с вдохновеньем,

И сами не болейте никогда.

Пусть в жизни будет счастье и везенье,

И пусть зарплата радует всегда!

Врач. Доктор. Лечение Фото: Unsplash.com

Поздравления с Днем отоларинголога в прозе

Поздравляю с Днём отоларинголога и хочу пожелать отличного слуха, звонкого и чистого голоса, свежего и спокойного дыхания. Пусть всегда удаётся оказывать помощь своим пациентам, пусть любое дело жизни завершается успехом и удачей, пусть каждый день будет весёлым и счастливым.

Поздравляю! Пусть здоровье и иммунитет будут крепкими как сталь, пусть рабочие будни озаряются заботой о пациентах. Пусть благодарные улыбки освещают Вашу жизнь, а дома гордятся вашими успехами. С днем отоларинголога!

Поздравляю с Днём отоларинголога и хочу пожелать ушами слушать тёплые слова и добрые пожелания, носом вдыхать воздух счастья и любви, горлышко своё беречь и пропускать через него песни радости.

Врач Фото: unsplash.com

Поздравления с Днем лора в смс

С Днем отоларинголога!

Вам — добрых пациентов,

Успеха, счастья нового

И радостных моментов!

Вам желаю жить в достатке,

хо, горло, нос в порядке!

Всех лечить, не унывать,

Любить работу, уважать!

Лучший отоларинголог,

Золотой специалист!

Пусть успех откроет полог,

Счастье выйдет из кулис!

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