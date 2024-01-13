Газеты. СМИ. Чтение. День печати Фото: Unsplash.com
День российской печати отмечается в пятницу, 13 января. Эта дата считается считается в нашей стране профессиональным праздником журналистов и всех, кто связан с публицистикой и издательским делом
День российской печати – профессиональный праздник редакторов, журналистов, издателей, публицистов, корректоров. Всех, кто в той или иной степени связан с печатью.
В День российской печати “Толк” подготовил подборку ярких поздравлений с праздником в прозе, стихах и смс.
Поздравления с Днем российской печати в стихах
У работников печати
Очень сложные задачи.
Пожелаем в праздник, кстати,
Им успехов и удачи.
Все издания, что в плане,
Без задержки выпускайте,
Без ошибок и изъянов
В срок в печать вы отправляйте.
Пусть читатель безучастным
Никогда не остается.
Пусть добром, любовью, счастьем
Слово в сердце отзовется.
С Днем печати российской тебя
От души я сейчас поздравляю!
Жизнь прекрасной пусть будет твоя,
А печать пусть тебя развлекает.
Настроенье пусть будет твое
Полным счастья, улыбок, веселья.
И решается все пусть легко,
Блага пусть все блестят каруселью.
Поздравляю нынче я
Братство очень знатное.
Тех, кто слово дарит нам
Славное печатное.
Вам желаю в праздник ваш
Новых впечатлений,
Интересных репортажей,
Значимых свершений.
Обгоняет пресса пусть
Вездесущий интернет,
Прошуршать газетой свежей —
Наслаждения больше нет.
Газеты. СМИ. Чтение. День печати Фото: Unsplash.com
Поздравления с Днем печати 2024 в прозе
Поздравляю с Днём российской печати и хочу пожелать прекрасных мгновений, которые всегда будут вдохновением для создания всего яркого, чудесного и замечательного. Я желаю тебе огромного заряда энергии и позитива с самого утра до вечера, добрых встреч и приятного общения, интересных историй в печать и побольше добра в каждый день твоей жизни!
Пусть печатное слово живет и процветает, пусть не будет забыто во времена высоких технологий. Пусть словарный запас каждого, растет и пополняется. Пусть складывается в искусные речи и переносится в печать, для всех ценителей. С праздником!
С Днём российской печати. Пусть печатаются только добрые рассказы, счастливые истории, правдивые факты и хорошие новости. Желаю успехов в поиске нужной информации и беспрепятственного её отображения на бумаге. Желаю славной работы и чудесной жизни.
Газеты. СМИ. Чтение. День печати Фото: Unsplash.com
Поздравления в День российской печати 2023 в смс
Всех причастных к Дню печати
Нынче будем поздравлять.
Вдохновения, признанья
Собираемся желать!
Всех печатников России
В праздник громко поздравляю.
Гордость вы для всей страны —
Это смело заявляю!
Пусть российская печать
Будет только процветать,
Тиражи газет и книг
Возрастут в России вмиг!
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