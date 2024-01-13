Газеты. СМИ. Чтение. День печати Фото: Unsplash.com

День российской печати отмечается в пятницу, 13 января. Эта дата считается считается в нашей стране профессиональным праздником журналистов и всех, кто связан с публицистикой и издательским делом

День российской печати – профессиональный праздник редакторов, журналистов, издателей, публицистов, корректоров. Всех, кто в той или иной степени связан с печатью.

В День российской печати “Толк” подготовил подборку ярких поздравлений с праздником в прозе, стихах и смс.

Поздравления с Днем российской печати в стихах

У работников печати

Очень сложные задачи.

Пожелаем в праздник, кстати,

Им успехов и удачи.

Все издания, что в плане,

Без задержки выпускайте,

Без ошибок и изъянов

В срок в печать вы отправляйте.

Пусть читатель безучастным

Никогда не остается.

Пусть добром, любовью, счастьем

Слово в сердце отзовется.

С Днем печати российской тебя

От души я сейчас поздравляю!

Жизнь прекрасной пусть будет твоя,

А печать пусть тебя развлекает.

Настроенье пусть будет твое

Полным счастья, улыбок, веселья.

И решается все пусть легко,

Блага пусть все блестят каруселью.

Поздравляю нынче я

Братство очень знатное.

Тех, кто слово дарит нам

Славное печатное.

Вам желаю в праздник ваш

Новых впечатлений,

Интересных репортажей,

Значимых свершений.

Обгоняет пресса пусть

Вездесущий интернет,

Прошуршать газетой свежей —

Наслаждения больше нет.

Газеты. СМИ. Чтение. День печати Фото: Unsplash.com

Поздравления с Днем печати 2024 в прозе

Поздравляю с Днём российской печати и хочу пожелать прекрасных мгновений, которые всегда будут вдохновением для создания всего яркого, чудесного и замечательного. Я желаю тебе огромного заряда энергии и позитива с самого утра до вечера, добрых встреч и приятного общения, интересных историй в печать и побольше добра в каждый день твоей жизни!

Пусть печатное слово живет и процветает, пусть не будет забыто во времена высоких технологий. Пусть словарный запас каждого, растет и пополняется. Пусть складывается в искусные речи и переносится в печать, для всех ценителей. С праздником!

С Днём российской печати. Пусть печатаются только добрые рассказы, счастливые истории, правдивые факты и хорошие новости. Желаю успехов в поиске нужной информации и беспрепятственного её отображения на бумаге. Желаю славной работы и чудесной жизни.

Газеты. СМИ. Чтение. День печати Фото: Unsplash.com

Поздравления в День российской печати 2023 в смс

Всех причастных к Дню печати

Нынче будем поздравлять.

Вдохновения, признанья

Собираемся желать!

Всех печатников России

В праздник громко поздравляю.

Гордость вы для всей страны —

Это смело заявляю!

Пусть российская печать

Будет только процветать,

Тиражи газет и книг

Возрастут в России вмиг!

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Взято отсюда