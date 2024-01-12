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С Днем работников прокуратуры! Душевные поздравления с праздником

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С Днем работников прокуратуры! Душевные поздравления с праздником

Прокуратура Алтайского края Фото: Толк

В этот день больше трех веков назад, 12 января 1722 года, в России возник институт прокурорства. Соответствующий указ издал император Петр I

Работники прокуратуры в России отмечают свой профессиональный праздник 12 января. “Толк” подготовил подборку поздравлений с Днем работника прокуратуры – 2024 в прозе, стихах и СМС.

Поздравления с Днем работников прокуратуры в стихах

Нынче праздник отмечают
Важные фигуры –
По стране идет сегодня
День прокуратуры.
Пожелаю, чтобы верным
Был всегда ваш приговор.
И чтоб был, бесспорно, счастлив
Каждый славный прокурор.

Прокурорская работа –
Это та еще забота.
И порой без выходных,
Без больничных, отпускных.
Но Ваш труд безмерно важен!
Ни один бандит не страшен,
Если свой творит надзор
Наш любимый прокурор.
С праздником Вас поздравляем!
Счастья и добра желаем,
Доброй службы, долгих лет,
Жить без грусти и без бед!

С Днем работников структуры
Нужной, важной, непростой.
Пусть живет прокуратура,
Бережет в стране покой!
Пусть сердца горят отвагой,
Дома ждут всегда родные,
А удача исполняет
Пусть желания любые.

Поздравления с Днем работников прокуратуры в прозе

Поздравляю с профессиональным праздником — Днем работников прокуратуры! Пусть Ваш труд всегда будет в почете, справедливость будет во главе. Пусть Ваш авторитет с каждым годом только укрепляется. Здоровья и успехов в работе!

С профессиональным праздником! Продвижения по службе, здоровья, терпения, силы духа, благополучия, получать удовольствие от работы и гордиться своим важным и нужным делом!

Поздравляю с профессиональным праздником — Днем прокуратуры! Желаю справедливых побед в делах, стойкости, выдержки, позитивной атмосферы в коллективе и внутренней гармонии. Пускай удача сопутствует в делах, успеха в работе и в личной жизни!

С Днем работников прокуратуры! Душевные поздравления с праздником

Прокуратура Фото: Прокуратура Алтайского края

Поздравления с Днем прокуратуры в СМС

С Днем прокуратуры,
Уважаемый прокурор,
Вам достойной, верной службы,
В деле вам нести фурор!

За каждой госструктурой
Обязан быть надзор.
Вас с Днем прокуратуры,
Товарищ прокурор!

От преступлений, от обмана
Нас защищает прокурор.
Чтоб в жизни не было изъяна,
Чтоб воровать боялся вор!

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Взято отсюда

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