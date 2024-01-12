Прокуратура Алтайского края Фото: Толк

В этот день больше трех веков назад, 12 января 1722 года, в России возник институт прокурорства. Соответствующий указ издал император Петр I

Работники прокуратуры в России отмечают свой профессиональный праздник 12 января. “Толк” подготовил подборку поздравлений с Днем работника прокуратуры – 2024 в прозе, стихах и СМС.

Поздравления с Днем работников прокуратуры в стихах

Нынче праздник отмечают

Важные фигуры –

По стране идет сегодня

День прокуратуры.

Пожелаю, чтобы верным

Был всегда ваш приговор.

И чтоб был, бесспорно, счастлив

Каждый славный прокурор.

Прокурорская работа –

Это та еще забота.

И порой без выходных,

Без больничных, отпускных.

Но Ваш труд безмерно важен!

Ни один бандит не страшен,

Если свой творит надзор

Наш любимый прокурор.

С праздником Вас поздравляем!

Счастья и добра желаем,

Доброй службы, долгих лет,

Жить без грусти и без бед!

С Днем работников структуры

Нужной, важной, непростой.

Пусть живет прокуратура,

Бережет в стране покой!

Пусть сердца горят отвагой,

Дома ждут всегда родные,

А удача исполняет

Пусть желания любые.

Поздравления с Днем работников прокуратуры в прозе

Поздравляю с профессиональным праздником — Днем работников прокуратуры! Пусть Ваш труд всегда будет в почете, справедливость будет во главе. Пусть Ваш авторитет с каждым годом только укрепляется. Здоровья и успехов в работе!

С профессиональным праздником! Продвижения по службе, здоровья, терпения, силы духа, благополучия, получать удовольствие от работы и гордиться своим важным и нужным делом!

Поздравляю с профессиональным праздником — Днем прокуратуры! Желаю справедливых побед в делах, стойкости, выдержки, позитивной атмосферы в коллективе и внутренней гармонии. Пускай удача сопутствует в делах, успеха в работе и в личной жизни!

Прокуратура Фото: Прокуратура Алтайского края

Поздравления с Днем прокуратуры в СМС

С Днем прокуратуры,

Уважаемый прокурор,

Вам достойной, верной службы,

В деле вам нести фурор!

За каждой госструктурой

Обязан быть надзор.

Вас с Днем прокуратуры,

Товарищ прокурор!

От преступлений, от обмана

Нас защищает прокурор.

Чтоб в жизни не было изъяна,

Чтоб воровать боялся вор!

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