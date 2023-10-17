Врач. Доктор. Лечение Фото: Unsplash.com

День участкового терапевта отмечается в России во вторник, 17 октября. Редакция “Толка” поздравляет врачей с этим праздником

Участковые терапевты – люди, которые первыми приходят на помощь во время болезни, отмечают 17 октября свой профессиональный праздник. По этому случаю “Толк” подготовил подборку душевных поздравлений в стихах, прозе и СМС-сообщениях.

Поздравления с Днем участкового терапевта в стихах

Ты не просто доктор, а наш семейный участковый терапевт.

Ты всегда поможешь, поддержишь советом нас всех!

Ты помогаешь всем больным, правильно назначаешь лечение,

Ты отзывчивый к чужой беде – это главное твое умение!

Пожелаем вам самим здоровья, пусть всегда везет,

Благодарный пациент вас всегда поблагодарит, найдет!

Вы не просто терапевты, но и психологи для души,

Выздоравливать под вашим руководством – бальзам для души!

Есть такая профессия, как семейный участковый терапевт,

Она существует уже много в медицине лет!

Если у пациента слабость или горлышко болит,

Наш доктор нас вылечит, исцелит, как Айболит!

Пусть у Вас всегда настроение солнечным будет,

А пациент никогда пусть Вас вовек не забудет!

Эффективны процедуры, что вы своим больным назначаете,

И, конечно же, по жизни никогда Вы не унываете!

Участковые терапевты, вы просто настоящие волшебники,

На ноги после температуры и ангины ставите на раз, кудесники!

Благодарность от пациентов сегодня от души принимайте

И радость нашу и счастье другим скорее возвращайте!

Пусть пациенты только с радостью и счастьем вас вспоминают

И сами вместе с вами свои болезни победить помогают!

Все научные конференции способствуют карьерному росту,

А ваше благосостояние будет только в плюсе, в приросте!

Врач Фото: unsplash.com

Поздравления с Днем участкового терапевта в прозе

Доброго и отзывчивого человека, великолепного врача, самого лучшего терапевта поздравляю с праздником! Я хочу пожелать легкой работы без сложных диагнозов и серьезных проблем, благодарных пациентов и большого уважения, огромных физических и моральных сил!

Желаю быть отменным детективом и всегда находить верную связь между жалобами клиентов и их заболеваниями. Лечи людей, добивайся своих целей, располагай временем и для работы, и для личных интересов, и для семьи. Пусть всегда все получается!

С праздником! Терпения, ежедневных успехов, работы на ура, абсолютной удачи, прекрасных мгновений, естественных чувств, высоких достижений, таланта во всем желаю тебе от всей души.

Врач. Больница Фото: pixabay.com

Поздравления с Днем участкового терапевта в СМС

Только радостных моментов

И чудесных самых лет,

Только добрых пациентов

Тебе, классный терапевт!

Пусть у вас всегда в семье все отлично будет,

А пациент никогда пусть вас, докторов, не забудет!

Эффективные процедуры или просто дружеское участие,

Ими вы вооружены и в этом успех в профессии вашей!

Почти от всех болезней ты спасаешь,

Ты – терапевт и очень много знаешь.

Спасибо за бесценные уменья,

Мы поздравляем и желаем настроенья!

Источник

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