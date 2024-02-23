Армия России. Фото: vk.com/mil.

В День защитника Отечества в России принято поздравлять всех мужчин. 23 февраля вся страна официально отдыхает, а представители сильной половины человечества получают в своей адрес приятные слова

На календаре День защитника Отечества. По случаю праздника “Толк” подготовил подборку красивых, душевных поздравлений с 23 февраля в стихах и прозе и смс-сообщениях.

Поздравления с 23 февраля в стихах

Двадцать третье февраля

Отмечает вся страна —

Поздравляют всех мужчин,

Невзирая на их чин.

Будьте преданы стране,

Будьте преданы семье,

Берегите мир от зла,

Не впускайте к нам врага!

Небо чистым будет пусть,

Не коснется сердца грусть,

Только радость на душе

И спокойствие в стране!

С 23 Февраля

Вас хочу поздравить!

Пусть по мирному пути

Вас судьба направит.

Чтобы не было невзгод,

Силы не кончались,

Чтоб надеждой и опорой

Вы всегда являлись.

Вас, мужчины, поздравляем

Мы сегодня горячо.

Нам всегда необходимо

Ваше сильное плечо!

День защитника Отчизны

На листке календаря,

Так примите поздравленья

С 23 Февраля!

Мы желаем вам здоровья,

Верной, преданной любви,

Чтоб от бед и потрясений

Защитить вы нас могли!

Армия России. Фото: vk.com/mil.

Поздравления с Днем защитника Отечества 2024 в прозе

Желаю целей и побед. Идти прямо и не сдаваться. Осуществлять все то, что рождается в голове и защищать все то, что живет в сердце. С 23 Февраля!

Поздравляю с Днем защитника Отечества! Желаю крепкого здоровья, бодрости духа, мужества. Пусть на всё хватает сил. Желаю мирного и чистого неба над головой, спокойствия в душе, успехов в делах и работе, любви и теплоты семейного очага, здоровья и долголетия всем родственникам, душевных встреч и головокружительных круизов, исполнения желаний и твердости во всех решениях! Пусть будет мир на всей Земле! Пусть ваше рукопожатие остается наикрепчайшим, взгляд — зорким, а ухо — чутким! Вы наша гордость, защита, опора, фундамент, сила и мощь! С праздником!

Поздравляем с Днем защитника Отечества! Желаем крепкого здоровья, стойкости и целеустремленности, мужества и патриотизма! Пусть всегда в вашей жизни присутствуют радость, счастье, добро, любовь. Огромная признательность каждому из вас за защиту нашей страны и мира в нашем обществе. С 23 февраля!

В День защитника Отечества прими самые искренние и добрые пожелания! Пусть все намеченные мечты превращаются в планы, планы перерастают в цели, а цели ведут лишь к победе! Никогда не сворачивай с намеченного пути!

Армия России Фото: Минобороны РФ/vk.com/mil

Короткие смс-поздравления с 23 февраля

Пусть удача не подводит,

За тобою следом ходит,

Не теряй в глазах огня!

С 23 Февраля!

Здоровья крепкого, добра

И мужества желаю.

И с 23 Февраля

Сердечно поздравляю!

С 23 Февраля!

Счастья и везенья!

Пусть хорошим у тебя

Будет настроенье!

Самые лучшие наши защитники,

Будьте всегда и во всем вы отличники!

Счастья желаем на все времена,

Ваша защита всегда нам нужна!

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