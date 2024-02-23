Армия России. Фото: vk.com/mil.
В День защитника Отечества в России принято поздравлять всех мужчин. 23 февраля вся страна официально отдыхает, а представители сильной половины человечества получают в своей адрес приятные слова
На календаре День защитника Отечества. По случаю праздника “Толк” подготовил подборку красивых, душевных поздравлений с 23 февраля в стихах и прозе и смс-сообщениях.
Поздравления с 23 февраля в стихах
Двадцать третье февраля
Отмечает вся страна —
Поздравляют всех мужчин,
Невзирая на их чин.
Будьте преданы стране,
Будьте преданы семье,
Берегите мир от зла,
Не впускайте к нам врага!
Небо чистым будет пусть,
Не коснется сердца грусть,
Только радость на душе
И спокойствие в стране!
С 23 Февраля
Вас хочу поздравить!
Пусть по мирному пути
Вас судьба направит.
Чтобы не было невзгод,
Силы не кончались,
Чтоб надеждой и опорой
Вы всегда являлись.
Вас, мужчины, поздравляем
Мы сегодня горячо.
Нам всегда необходимо
Ваше сильное плечо!
День защитника Отчизны
На листке календаря,
Так примите поздравленья
С 23 Февраля!
Мы желаем вам здоровья,
Верной, преданной любви,
Чтоб от бед и потрясений
Защитить вы нас могли!
Армия России. Фото: vk.com/mil.
Поздравления с Днем защитника Отечества 2024 в прозе
Желаю целей и побед. Идти прямо и не сдаваться. Осуществлять все то, что рождается в голове и защищать все то, что живет в сердце. С 23 Февраля!
Поздравляю с Днем защитника Отечества! Желаю крепкого здоровья, бодрости духа, мужества. Пусть на всё хватает сил. Желаю мирного и чистого неба над головой, спокойствия в душе, успехов в делах и работе, любви и теплоты семейного очага, здоровья и долголетия всем родственникам, душевных встреч и головокружительных круизов, исполнения желаний и твердости во всех решениях! Пусть будет мир на всей Земле! Пусть ваше рукопожатие остается наикрепчайшим, взгляд — зорким, а ухо — чутким! Вы наша гордость, защита, опора, фундамент, сила и мощь! С праздником!
Поздравляем с Днем защитника Отечества! Желаем крепкого здоровья, стойкости и целеустремленности, мужества и патриотизма! Пусть всегда в вашей жизни присутствуют радость, счастье, добро, любовь. Огромная признательность каждому из вас за защиту нашей страны и мира в нашем обществе. С 23 февраля!
В День защитника Отечества прими самые искренние и добрые пожелания! Пусть все намеченные мечты превращаются в планы, планы перерастают в цели, а цели ведут лишь к победе! Никогда не сворачивай с намеченного пути!
Армия России Фото: Минобороны РФ/vk.com/mil
Короткие смс-поздравления с 23 февраля
Пусть удача не подводит,
За тобою следом ходит,
Не теряй в глазах огня!
С 23 Февраля!
Здоровья крепкого, добра
И мужества желаю.
И с 23 Февраля
Сердечно поздравляю!
С 23 Февраля!
Счастья и везенья!
Пусть хорошим у тебя
Будет настроенье!
Самые лучшие наши защитники,
Будьте всегда и во всем вы отличники!
Счастья желаем на все времена,
Ваша защита всегда нам нужна!
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