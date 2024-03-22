Ремонт дорог в Барнауле Фото: barnaul.org

Глава города Вячеслав Франк поручил увеличить финансирование текущего ремонта дорог в краевой столице и сформировать новый план работ

На состояние дорожного покрытия в краевой столице значительно повлияли неблагоприятные погодные условия прошедшей зимой. Из-за этого увеличилось число участков дорог, которым требуется текущий ремонт, а также финансирование. Рассказываем, сколько средств будет выделено на эти цели и какие работы уже проведены.

1

Сколько средств будет выделено в Барнауле на текущий ремонт дорог?

По итогам осеннего обследования дорожной сети на текущий ремонт дорог в 2024 году из бюджета города планировалось выделить 67,4 млн рублей. На эти средства должны были отремонтировать порядка 100 поврежденных участков.

Однако, по словам председателя комитета по дорожному хозяйству и транспорту

Валерия Ведяшкина, это число значительно возрастет из-за значительных перепадов температур прошедшей зимой:

“В ближайшее время комитет проведет дополнительное обследование дорог города на выявление поврежденных участков, но уже сейчас можно говорить, что МБУ “Автодорстрой” потребуется дополнительное финансирование на выполнение работ по текущему ремонту”.

Глава города Вячеслав Франк в ходе совещания по вопросу предстоящего текущего ремонта дорог принял решение о выделении на эти цели дополнительно 100 млн рублей. Соответствующие изменения в бюджет города для рассмотрения их депутатами Барнаульской гордумы подготовит комитет по финансам, налоговой и кредитной политике.

2

Сколько участков дорог отремонтируют?

Окончательный план выполнения текущего ремонта сформируют после дополнительного комиссионного обследования. По словам руководителя МБУ “Автодорстрой” Виктора Райко, выделение дополнительных средств позволит увеличить количество выполненных работ.

3

А какие работы по текущему ремонту дорог уже провели?

Порядка 690 квадратных метров локальных участков дорог отремонтировано холодным асфальтом в Барнауле с начала ремонтного сезона. Такой вид работ позволяет в короткие сроки восстановить состояние дорожного покрытия. Он продолжится до установления постоянных положительных среднесуточных температур.

Например, на этой неделе сотрудники дорожной службы подобным образом отремонтировали участки на пересечении проспекта Ленина с улицами Чкалова, Гоголя и проспектом Строителей, а также на улице Власихинской.

Ранее на площади Советов проводилась замена плиты перекрытия и высотное регулирование дождеприемной решетки колодца с применением асфальтобетонной смеси.

Кроме того, ремонт проводился на улице Мамонтова в селе Власиха в районе здания №84 и на улице Власихинской от ленточного бора в сторону Малахова.

Также с начала сезона отремонтированы участки дорог на пересечении улиц Антона Петрова, Попова, проспекта Ленина с улицей Партизанской, на улицах Малахова, Фурманова, проспектах Строителей, Красноармейском, на улице Новосибирской, в переулке Некрасова от Димитрова до Папанинцев и многих других.

4

В какое время проводится локальный ремонт дорог?

Локальный ремонт дорог в краевой столице проводится как в дневное, так и в ночное время. Поэтому администрация города просит барнаульцев с понимаем отнестись к этому, призывает обращать внимание на знаки и соблюдать правила дорожного движения.

5

А когда начнется ремонт горячим асфальтом?

Ремонтные работы с использованием горячего асфальта продолжатся после запуска асфальтобетонного завода.

Взято отсюда