С февраля 2024 года на портале госуслуг появился сервис подачи исков в суды

До сих пор подавать исковые заявления в суды общей юрисдикции можно было через интернет-портал ГАС “Правосудие”

С февраля 2024 года подача исков в суды стала возможной через Единый портал госуслуг (ЕПГУ), пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы судебного департамента при Верховном суде России.

“В феврале 2024 года на ЕПГУ выведен разработанный судебным департаментом сервис подачи в суды общей юрисдикции процессуальных документов в электронном виде в рамках гражданского и административного процессуального законодательства”, – сообщили в судебном департаменте. Направить документы в суд из личного кабинета на портале госуслуг стало возможно во все суды общей юрисдикции, а также мировым судьям, которые подключены к модулю “Электронное правосудие”.

На сегодня такое подключение имеется уже на всех судебных участках мировых судей в 41 субъекте России.

Чтобы направить обращение в суд через портал госуслуг, необходимо заполнить сведения о сторонах по делу, суде, деле и приложить готовый файл обращения в суд в формате pdf с возможностью копирования текста. К обращению в суд могут быть приложены документы в форматах: pdf, rtf, doc, docx, xls, xlsx, odt и изображения в форматах pdf, jpg, png, tiff. При обращении в суд необходимо использование подтвержденной учетной записи физического лица в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) либо документы должны быть заверены усиленной квалифицированной электронной подписью.

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Взято отсюда