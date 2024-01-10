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С января 2024 года единое пособие придет получателям уже в повышенном размере

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С января 2024 года единое пособие придет получателям уже в повышенном размере

С 2024 года краевое Отделение СФР выплачивает жителям региона единое пособие в проиндексированном размере

Как сообщают в Социальном фонде России по Алтайскому краю, для того, чтобы размер получаемой субсидии был повышен, не нужно было ни посещать клиентские службы фонда, ни подавать заявления. Специалисты получают всю необходимую информацию в проактивном режиме, как и ранее, а индексация производится и вовсе – в автоматическом режиме.

На сегодняшний день, в Алтайском крае единое пособие получают более 6 тысяч беременных женщин и свыше 112 тысяч семей на 200 тысяч детей.

– Это – одна из самых востребованных мер социальной поддержки, которую предоставляет региональное Отделение Социального фонда России, – пояснил Артемий Кудрин, начальник управления социального обеспечения семей с детьми ОСФР по Алтайскому краю. – С нового года после индексации прожиточного минимума выплаты получателям пособия в регионе возросли на сумму от 300 до 600 руб. Размер ежемесячного пособия зависит от дохода семьи и может составлять для беременных женщин 50, 75 и 100% прожиточного минимума трудоспособного населения. В Алтайском крае в 2024 году это 7 495,50, 11 243,25 и 14 991 руб. соответственно. Для семей с детьми, с учетом утвержденного на текущий год прожиточного минимума на ребенка, размер пособия составит 6 987,50, 10 481,25 и 13 975 руб.

Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием детей (единое пособие) – это мера государственной поддержки семей, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания. Выплата назначается беременной женщине, вставшей на учет до 12 недель беременности, и одному из родителей (усыновителей, опекунов (попечителей) ребенка в возрасте от 0 до 17 лет.

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Взято отсюда

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