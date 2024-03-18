Выборы. Голосование Фото: Виталий Барабаш/"Толк"
Обработано более 98% голосов избирателей, и с огромным отрывом от остальных кандидатов лидирует действующий президент России Владимир Путин
ЦИК обработал почти все избирательные бюллетени на выборах президента РФ. Рассказываем, что известно о предварительных итогах голосования на выборах президента РФ.
Кто победил на выборах президента
По итогам обработки 98,02% бюллетеней, Владимир Путин набрал 87,34% голосов.
У Николая Харитонов – 4,30%, у Владислава Даванкова 3,80%, у Леонида Слуцкого 3,17%, сообщает РИА Новости.
Явка на выборах президента – 2024
Общероссийская явка составила 74,22%.
Явку на этих выборах назвали рекордной в истории современной России. Предыдущий раз самый высокий показатель зафиксировали в 1996 году – 69,81%.
Взято отсюда