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С каким результатом Путин победил на выборах президента и у кого второе место

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С каким результатом Путин победил на выборах президента и у кого второе место

Выборы. Голосование Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

Обработано более 98% голосов избирателей, и с огромным отрывом от остальных кандидатов лидирует действующий президент России Владимир Путин

ЦИК обработал почти все избирательные бюллетени на выборах президента РФ. Рассказываем, что известно о предварительных итогах голосования на выборах президента РФ.

Кто победил на выборах президента

По итогам обработки 98,02% бюллетеней, Владимир Путин набрал 87,34% голосов.

У Николая Харитонов – 4,30%, у Владислава Даванкова 3,80%, у Леонида Слуцкого 3,17%, сообщает РИА Новости.

Явка на выборах президента – 2024

Общероссийская явка составила 74,22%.

Явку на этих выборах назвали рекордной в истории современной России. Предыдущий раз самый высокий показатель зафиксировали в 1996 году – 69,81%.

Взято отсюда

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