С каждым годом только хуже. В Рубцовске в очередной раз подняли тему бездомных животных

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18 января 2024г. -RUBCOVSKE.RU. Проблема с безнадзорными животными (собаками) в Рубцовске остается актуальной уже несколько лет. Независимо от района, можно встретить бездомных собак, которые создают опасность и неудобства для жителей.

Часть местных жителей решила помочь животным, обустроив будки и разместив миски для кормления. Но такие действия только усугубляют проблему, потому что бездомные собаки начинают считать данную территорию своей и могут напасть на случайных прохожих. Необходимо осознать, что эти собаки оказались на улице по вине безответственных владельцев, которые оставили их без пищи и укрытия. Власти Рубцовска работают над решением этой проблемы.

Недавно был объявлен аукцион на оказание услуг по отлову, транспортировке, содержанию, лечению, вакцинации, стерилизации и кормлению безнадзорных собак, но он признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. В настоящее время контракт заключен с общественной организацией “Верный пес” на отлов 10 собак на сумму 72 570 рублей. Если у вас есть предложения или информация о безнадзорных собаках в Рубцовске, обращайтесь в управление по ЖКХ и экологии мэрии города по телефонам: 8(38557) 96-410, 96-411 (доб. 478).

Фото: пресс-служба администрации Рубцовска

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Автор: vizitka01

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