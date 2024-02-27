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С клуба Мутабор, где проходила голая вечеринка, взыскали более 580 тысяч рублей

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С клуба Мутабор, где проходила голая вечеринка, взыскали более 580 тысяч рублей

Ночной клуб Фото: pixabay.com

Долг размером больше 500 тысяч начал копиться в 2022 году. Тогда владельцы клуба перестали выплачивать гонорар на использованные на некоторых мероприятиях треки

Арбитражный суд Москвы взыскал с ночного клуба “Мутабор”, где проходила “голая” вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, более 580 тысяч рублей. Такую сумму заведение задолжало за использованные музыкальные композиции, сообщает ТАСС.

Иск подало Российское авторское общество. Между ним и владельцем клуба “Арт центром” в 2021 году был заключен договор на право использовать произведения, которые входят в репертуар РАО. Однако гонорары за треки, звучавшие на нескольких мероприятиях с 2022 по 2023 годы, не были выплачены. В результате сумма долга дошла почти до 600 тысяч рублей.

Напомним, вечеринка в клубе “Мутабор” прошла в конце декабря. Ее, следуя полуобнаженному дресс-коду, посетили многие звезды эстрады: Лолита, Филипп Киркоров, Ксения Собчак и другие. Фото и видео вечера вызвали волну возмущения у общественников, за чем последовали отмены звезд.

Взято отсюда

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