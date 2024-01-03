С легким паром! Врач рассказал о пользе бани для сердца

Регулярные походы в баню воздействуют на организм как кардионагрузка и повышают устойчивость сердечно-сосудистой системы.

По словам преподавателя медицинского факультета Государственного университета просвещения Александра Умнова, посещение бани, сауны или хамама должно быть в меру. Из-за воздействия большой влажности и высокой температуры происходит обильное потоотделение. Так организм охлаждается. В подобных условиях из организма выводятся токсины, что способствует очищению организма и укреплению иммунитета.

Кроме того, из-за воздействия высоких температур повышается частота сердечных сокращений, и организм получает больше кислорода, пишут «Известия».

Умнов добавил, что банные процедуры успокаивают нервную систему, снижают уровень стресса и тревоги. Тепло помогает снять напряжение в суставах и мышцах, они расслабляются, проходят спазмы и боль.

Посещать баню запрещено при любой лихорадке, а также в алкогольном опьянении, так как повышается риск инфарктов и разрыва сосудов. Также нельзя париться гипертоникам, людям с активной стадией туберкулеза, с онкозаболеванием.

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Взято отсюда.

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