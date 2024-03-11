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С любовью о бизнесе: в Барнауле пройдет масштабный женский бизнес-форум

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С любовью о бизнесе: в Барнауле пройдет масштабный женский бизнес-форум

Женский бизнес-форум Фото: Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры

В концертном зале соберутся женщины, которые знают, чего хотят, женщины-“достигаторы” и женщины, которые уже стали брендами

26 марта в Барнауле проведут масштабный женский бизнес-форум, сообщает управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Можно знать о женщинах все, но не знать ничего об одной-единственной. Она всегда тайна, муза и вдохновение. А женщина в бизнесе – это не только непредсказуемый “огненный” лидер, но и “воздух” для семейного очага. Как наслаждаться каждым шагом на этом пути и делать то, что любишь? Баланс стихий будем искать в концертном зале “Сибирь”.

В программе форума, организованного Центром “Мой бизнес” Алтайского края, амбассадоры женского лидерства раскроют секреты того, как синхронность помогает в своем деле и семейной жизни.

Эксперты поделятся опытом и знаниями о структуре в бизнесе, инвестициях, творчестве и креативе, а также о страсти к любимому делу, рисках, спорте, семье, физическом и ментальном здоровье.

Вместе будем ставить правильно цели на 2024 год, не мечтать об успехе, а работать на это. Узнаем, как оставаться гибкими в современном мире и масштабировать бизнес с помощью личного бренда.

У тебя есть свое дело и ты – представительница прекрасной половины человечества? Приглашаем принять участие в форуме. Записывай: 26 марта с 10.00 до 18.00 в концертном зале “Сибирь” на проспекте Ленина, 7 настанет время инноваций, творчества и женских бизнес-стратегий.

Заявку на участие в форуме могут подать: юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также самозанятые. Для это необходимо:

  • заполнить заявку по ссылке на сайте женскийбизнес22.рф, регистрация на котором обязательна. Там же можно найти подробное описание, спикеров и программу обучения;
  • авторизоваться как ИП/ООО на Цифровой платформе http://МСП.РФ.

Количество мест ограничено! Участие в форуме бесплатное! Горячая линия для любых Ваших вопросов: 8-800-222-83-22.

Форум организован в рамках национального проекта “Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы”, инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Взято отсюда

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