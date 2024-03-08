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Пластиковые окна в Горняке

С Международным женским днём!

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С Международным женским днём!

Юрий Шамков, председатель Общественной палаты Алтайского края: «Дорогие милые дамы!

Примите теплые искренние поздравления с прекрасным весенним праздником – 8 марта!

Благодаря вашей нежности, душевной теплоте, заботе вы делаете наш мир лучше, добрее, уютнее. Вы дарите нам вдохновение, уверенность и незабываемые моменты счастья даже в самые трудные дни!

Огромный вклад вы вносите в развитие Алтайского края и России, реализуя себя практически во всех сферах деятельности общества. А в таких важнейших отраслях, как здравоохранение, социальная защита, образование и культура вашу роль невозможно переоценить.

Пусть в доме всегда царит благополучие и взаимопонимание, пусть счастье будет вашим спутником жизни, а ваша душа пусть всегда будет наполнена светом, теплом и радостью!»

Взято отсюда.

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Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
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