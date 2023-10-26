С молотка: Токаев в наглую продаёт американцам Казахстан целями отраслями

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25 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Американская компания Wabtec планирует вложить порядка $1 млрд в транспортно-логистическую отрасль Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба президента республики Касым-Жомарта Токаева по итогам его встречи в Нью-Йорке с руководителем фирмы Рафаэлем Сантаной.



Кроме того, в рамках визита лидера Казахстана в США было подписано рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве между компанией “Казахстанские железные дороги” и Wabtec, которая является одним из мировых лидеров в области транспорта и логистики.



Все в принципе здорово, развитие, прогресс, комфортные поездки для населения, но всегда есть одно НО, и большое. Все вложенные деньги до цента, да еще со 100% прибылью будут выведены в США, по аналогии с энергетической сферой, которая теперь полностью принадлежит Вашингтону, собственно говоря как уже и транспортная составляющая Казахстана. Пишут “Русские Онлайн”.



Фото: news.myseldon.com

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Автор: vizitka01

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город Горняк