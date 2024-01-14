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С начала года пенсионные выплаты увеличились у более 620 тысяч жителей Алтайского края

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С начала года пенсионные выплаты увеличились у более 620 тысяч жителей Алтайского края

С января страховые пенсии увеличили на 7,5 %. Управляющая Отделением Социального фонда России по Алтайскому краю Ольга Клиндухова уточнила, что Фонд беззаявительно произвел перерасчет пенсий с учетом индексации. В Алтайском крае эта индексация затронула свыше 620 тысяч получателей пенсии по старости.

«Выплаты в среднем увеличены более чем на 1400 рублей в месяц. В результате средний размер ежемесячных выплат неработающим алтайским пенсионерам превысил 20 тысяч рублей» – рассказал Ольга Клиндухова.

В Отделении Социального фонда России по Алтайскому краю напомнили, что в 2024 году увеличился возраст выхода на пенсию по старости. Для женщин он составляет 58 лет, для мужчин – 63 года. Также изменились минимальные требования для назначения выплаты: для получения страховой пенсии в 2024 году необходимо не менее 15 лет стажа и 28,2 пенсионного коэффициента.

Существенно расширился спектр проактивных услуг Социального фонда России. Этот формат предполагает, что гражданам не нужно самостоятельно обращаться за назначением выплаты и предоставлять какие-либо документы. Социальный фонд будет сам оформлять меры поддержки на основании данных, которые поступают через систему межведомственного взаимодействия, уточняют на официальном сайте края.

С 1 января Социальный фонд перешел к оформлению в беззаявительном порядке социальных и страховых пенсий по случаю потери кормильца. Фонд назначает выплаты в течение пяти рабочих дней с момента получения сведений о потере кормильца. Данные поступают из органов ЗАГС. Также с 2024 года в проактивном формате начали оформлять надбавки к страховой пенсии за стаж работы в районах Крайнего Севера. После принятия решения о перерасчете граждане получают соответствующее сообщение на портале госуслуг или по почте в течение трех рабочих дней.

Важно отметить, что с нового года Социальный фонд поэтапно запускает единую цифровую платформу, которая будет широко использоваться в социальной сфере для решения различных задач.

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Взято отсюда.

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