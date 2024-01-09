С начала года в Алтайском крае в результате ДТП погибли 4 человека

17 детей получили ранения

С 1 по 8 января 2024 года на территории Алтайского края зарегистрировано 43 ДТП, в результате которых: 4 человека погибли, 65 получили ранения, в том числе 17 детей, сообщает Госавтоинспекция Алтайского края.

Основными причинами, спровоцировавшими опасную ситуацию на дорогах, являлись; выезд на встречную полосу движения; несоблюдение скоростного режима; несоблюдение дистанции; несоблюдение бокового интервала.

Также за неделю нового года было выявлено 4553 нарушения ППД: 193 водителя управляли транспортным средством в нетрезвом состоянии. 23 из них совершили данное правонарушение повторно.

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Взято отсюда