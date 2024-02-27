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С начала года в Бийске выявили 374 недостатка зимнего содержания дорог и улиц

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С начала года в Бийске выявили 374 недостатка зимнего содержания дорог и улиц

Возбуждено 19 дел об административных правонарушениях, направлено 17 информационных писем

374 недостатка зимнего содержания улично-дорожной сети Бийска выявили сотрудники Госавтоинспекции МУ МВД России “Бийское” с начала 2024 года, сообщает ведомство. 

Сотрудники Госавтоинспекции постоянно обследуют улично-дорожную сеть Бийска и по всем выявленным недостаткам принимают соответствующие надзорные меры.

Так, по выявленным с начала года недостаткам было объявлено 12 предостережений дорожным организациям. А в отношении лиц, ответственных за содержание улично-дорожной сети города, возбуждено 19 дел об административных правонарушениях (ч. 1 ст. 12.34 КоАП).

Чтобы выявленные недостатки были устранены своевременно, в адрес городской администрации направили 17 информационных писем.

В ведомстве также отметили, что, несмотря на все принимаемые меры, недостатки в содержании улично-дорожной сети не всегда устраняются вовремя.

Глава города Виктор Щигрев в своем телеграм-канале сообщил, что дорожные службы продолжают чистить и расширять дороги, а также вывозить снег. Так, в частности, в ночь на 27 февраля работы велись по ул. Матросова, Социалистической, Митрофанова, Мерлина, пер. Коммунарскому. Снег вывозили также с коммунального моста.

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Взято отсюда

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