реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

С наступающим: перед 8 Марта в бийских магазинах начался ажиотаж

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

С наступающим: перед 8 Марта в бийских магазинах начался ажиотаж

Покупатели разбирают даже товар с истекающим сроком годности

В бийских магазинах начался настоящий предпраздничный ажиотаж: перед Международным женским днем разбирают все.

– Народ сходит с ума в магазинах! – пишут в социальных сетях. 

Подготовка к тематическим праздникам практически во всех крупных торговых сетях города проходит заранее: завозятся свежие фрукты, алкоголь, делаются привлекательные выкладки товаров. В случае 8 Марта, это, конечно же конфеты, шампанское, наборы для принятия ванны и многое другое. В ведрах стоят цветы, в основном – тюльпаны. 

Казалось бы, что в век, когда в магазинах просто не бывает пустых полок, беспокоиться о том, что чего-то не хватит, не стоит. Однако от того, что творится с покупателями 7 марта, в шоке не только случайно зашедшие в магазин бийчане, но и сами продавцы.

– Я ехала на физио, зашла в магазин, хотела купить себе бруснику, чтобы сделать морс. Оставался один пакет заморозки, взяла его, и тут какая-то женщина чуть из рук не выдрала. Кричит: “Я готовлю курицу, мне она нужна!” Но я не отдала, – пишет “случайный” покупатель в соцсети ТГ.

Народ выносит все, что можно, – говорят очевидцы. Покупают и для больших компаний, загружая тележку одинаковыми товарами, и для семьи. Но объемы закупа – удивляют.

  • Такое ощущение, что скоро ничего на прилавках не останется.
  • Видно, что люди покупают для себя, но зачем так много?
  • Женщины в погоне за зеленым горошком сносят все на своем пути!

Кассир одного из магазинов сознается: выносят все, даже продукты с истекающим сроком годности, “лишь бы что-то набрать”. Удивительно, но продавцы отмечают –  такого ажиотажа, как сегодня, 7 марта, не было перед тем же 23 февраля.

погода на 14 дней , погода ростов ,

Взято отсюда

горняк22 телеграм
“Поздравления от котиков”: фонд защиты городских животных запустил благотворительную акцию к 8 марта

“Поздравления от котиков”: фонд защиты городских животных запустил благотворительную акцию к 8 марта

Фото: фонд защиты городских животных Сделать необычный, милый и, главное,…

Узнать больше
Розыгрыш больших зимних призов на ипподроме “АЛТАЙ”

Розыгрыш больших зимних призов на ипподроме “АЛТАЙ”

Конные бега на призы Губернатора и Национальной ассоциации заводчиков и…

Узнать больше
Для любителей дачного сезона в парке «Изумрудный» пройдёт цикл лекций по садовому озеленению

Для любителей дачного сезона в парке «Изумрудный» пройдёт цикл лекций по садовому озеленению

На первой встрече ждут любителей роз! Лекцию проведёт эксперт ландшафтного…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp