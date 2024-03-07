С наступающим: перед 8 Марта в бийских магазинах начался ажиотаж

Покупатели разбирают даже товар с истекающим сроком годности

В бийских магазинах начался настоящий предпраздничный ажиотаж: перед Международным женским днем разбирают все.

– Народ сходит с ума в магазинах! – пишут в социальных сетях.

Подготовка к тематическим праздникам практически во всех крупных торговых сетях города проходит заранее: завозятся свежие фрукты, алкоголь, делаются привлекательные выкладки товаров. В случае 8 Марта, это, конечно же конфеты, шампанское, наборы для принятия ванны и многое другое. В ведрах стоят цветы, в основном – тюльпаны.

Казалось бы, что в век, когда в магазинах просто не бывает пустых полок, беспокоиться о том, что чего-то не хватит, не стоит. Однако от того, что творится с покупателями 7 марта, в шоке не только случайно зашедшие в магазин бийчане, но и сами продавцы.

– Я ехала на физио, зашла в магазин, хотела купить себе бруснику, чтобы сделать морс. Оставался один пакет заморозки, взяла его, и тут какая-то женщина чуть из рук не выдрала. Кричит: “Я готовлю курицу, мне она нужна!” Но я не отдала, – пишет “случайный” покупатель в соцсети ТГ.

Народ выносит все, что можно, – говорят очевидцы. Покупают и для больших компаний, загружая тележку одинаковыми товарами, и для семьи. Но объемы закупа – удивляют.

Такое ощущение, что скоро ничего на прилавках не останется.

Видно, что люди покупают для себя, но зачем так много?

Женщины в погоне за зеленым горошком сносят все на своем пути!

Кассир одного из магазинов сознается: выносят все, даже продукты с истекающим сроком годности, “лишь бы что-то набрать”. Удивительно, но продавцы отмечают – такого ажиотажа, как сегодня, 7 марта, не было перед тем же 23 февраля.

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Взято отсюда