С наступившим! Подборка красивых поздравлений с Новым годом

Фото: Илья Клементьев

Новый год в России – праздник обновления. Поэтому у россиян принято поздравлять и с наступающим, и с наступившим новолетием

С наступившим Новым годом! А вот и подборка красивых поздравлений с наступившим Новым годом 2024 в стихах, прозе и смс.

Поздравления с Новым годом 2024 в стихах

Какая сказка за окном! Кружат снежинки, будто в вальсе, Весь мир пропитан волшебством, И воздух переполнен счастьем. Пусть в этот чудный Новый год Удача в двери постучится, И счастье вместе с ней войдет, И все, что хочешь ты, случится!

С Новым годом поздравляю, Теплоты в душе желаю, Чтобы дома был уют, Море сладостных минут! Чтоб удача улыбалась, А мечта чтоб воплощалась, Исполнялись все капризы, Ждало счастье и сюрпризы!

Пусть в Новом году всё плохое сотрется, Как ластик стирает ненужный нам штрих! Пусть самое лучшее вам улыбнется, И ярким пусть будет в году каждый миг! Здоровья, успехов и много везенья, Достатка и благ в наступившем году! Отличных идей и всегда вдохновенья! Всего лишь хорошего в вашу судьбу!

Новый год 2024 Фото: ru.freepik.com Поздравления с наступившим Новым годом в прозе

С Новым годом! Желаю в этом году много радости и тепла. Пусть счастьем и добротой наполнен будет дом каждого из нас. Пусть жизнь заиграет яркими красками. Всем прекраснейшего настроения на ближайшие 365 дней. Желаю вам счастья, любви, здоровья, достатка, семейного благополучия. Пускай же этот год принесёт нам массу позитива и приятных событий! Всё плохое пусть остается в прошлом году. И чтобы в новом году каждый день был наполнен радостью и любовью. С Новым счастьем!

Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтобы этот год подарил много поводов для радости и счастливых моментов. Пусть сбудутся заветные желания, пусть во всех делах вам сопутствует удача! Оставьте все невзгоды позади и в эту новогоднюю ночь поверьте в чудо, ведь когда во что-то веришь, оно обязательно сбывается!

Новый год — новая страница жизни. Так пусть на ней не будет пустого места, пусть она заполнится множеством красок, ярких событий и приключений. Пусть в новом году вам сопутствует удача, успех и достаток. Наслаждайтесь каждым мгновением вашей жизни, будьте с любимыми, окружайте себя и своих близких теплом и заботой, согревайте их своей любовью, а они в ответ согреют вас. Будьте счастливы, с Новым годом!

Елка, Новый год Фото: unsplash.com Поздравления в Новый год 2024 в смс

Самых ярких впечатлений, Самых сказочных мгновений. Пусть Вам этот год несет Много радостных хлопот!

Пусть Новый год откроет двери В мир волшебства, заботы, веры. И всё хорошее начнется! Удача пусть вам улыбнется!

С Новым годом поздравляю И от всей души желаю Море счастья, море смеха И во всех делах успеха.

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