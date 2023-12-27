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С Нового года в Барнауле вырастет родительская плата за детские сады

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С Нового года в Барнауле вырастет родительская плата за детские сады

Об этом говорится в приказе городского комитета по образованию.

В группах с десятичасовым и двенадцатичасовым пребыванием плата будет 2820 рублей. Это на 120 рублей больше, чем раньше. За четырёхчасовое пребывание в учреждении установлена плата 940 рублей. Родители детей, болеющих туберкулезом, представители детей-сирот, родители детей с инвалидностью, а также родители, проходящие службу по мобилизации или контракту, от этой оплаты будут освобождены. Малоимущим и многодетным семьям положена компенсация в размере 20, 50 и 70 процентов. Размер её зависит от последовательности рождения детей в семье.

Взято отсюда.

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