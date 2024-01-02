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С нового года в России подорожал техосмотр автомобилей

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С нового года в России подорожал техосмотр автомобилей

Фото: unsplash.com

Стоимость технического осмотра (ТО) легковых автомобилей во многих российских регионах в 2024 году составит более тысячи рублей

1 января 2024 года в регионах России на 12% увеличилась стоимость техосмотра автомобилей. Введение новых тарифов предусмотрено приказом Федеральной антимонопольной службы. Об этом сообщает “Коммерсантъ”.

О намерении повысить стоимость заявляли в 68 регионах. В большинстве из них тариф для легковых авто станет более тысячи рублей.

Дороже всего процедура будет обойдется жителям Чукотки (4,5 тыс. рублей), Санкт-Петербурга (1,72 тыс. рублей) и Амурской области (1,5 тыс. рублей).

Наиболее дешевый техосмотр в Ивановской (913 рублей), Волгоградской (913 рублей) и Кемеровской (947 рублей) областях.

Взято отсюда.

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