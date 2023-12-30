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С Новым годом! Видеопоздравление Ирины Акимовой, председателя Крайизбиркома

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С Новым годом! Видеопоздравление Ирины Акимовой, председателя Крайизбиркома

В преддверии Нового года Ирина Леонидовна побывала в гостях у телеканала «Катунь 24» и записала новогоднее поздравление.

«В историю региона 2023 год войдет как год выборов Губернатора Алтайского края, а новый год будет еще более знаковым, – рассказала Ирина Акимова. – Выбор каждого из нас станет определяющим для страны».

«Мы встречаем его с надеждами и планами, и пусть все задуманное осуществится, исполнятся самые заветные мечты!», – пожелала всем жителям Алтайского края председатель Крайизбиркома.

Взято отсюда.

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