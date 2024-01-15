С одним ограничением: где в Барнауле можно будет искупаться на Крещение

Фото: Анна Меньшикова

Божественная литургия пройдет в Знаменском монастыре Барнаула, оттуда будет совершен крестный ход к главной городской иордани

Подготовка купелей к празднованию Крещения Господня уже началась во многих муниципалитетах Алтайского края. В Барнауле все желающие смогут искупаться на реке Обь и на озере Пионерском. “Толк” узнал, где будет расположена главная иордань и когда можно набить освященную воду.

Как пройдет Крещение в Барнауле?

19 января, в ближайшую пятницу, православные будут отмечать праздник Крещение Господне. В 2024 году событие произойдет без особых изменений. Об этом “Толку” сообщили в Алтайской митрополии.

Божественная литургия пройдет в Знаменском монастыре в 8.30. После нее ориентировочно в 11.00 состоится крестный ход до главной купели города, которая по традиции расположится на реке Обь.

Там состоится чин освящения воды, затем все желающие смогут набрать ее в бутылки и окунуться в прорубь. Сообщается, что крещенскую воду можно брать во всех городских храмах в течение всего дня.

Подготовка к Крещению Фото: Виталий Барабаш Где искупаться на Крещение в Алтайском крае?

В пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю сообщили, что купели организовывают муниципалитеты. Они, в свою очередь, должны отчитаться перед ведомством о готовности иорданей.

“Полный список всех прорубей будет сформирован 16 января. В 2023 году их было 48“, – уточнили в пресс-службе.

В Барнауле места купания традиционные – в районе речного вокзала и на озере Пионерском.

11 января, 15:46 Врачи объяснили, как правильно подготовиться к крещенским купаниям

Некоторые врачи советуют во время подготовки к купанию каждый день в течение недели на пару минут выходить на балкон в шортах и футболке, чтобы приучить тело к холоду

“Толщина льда на Оби позволяет сделать там купель. Сотрудниками МЧС сделаны все необходимые замеры. Однако будут действовать ограничения по одновременному выходу людей на лед во избежание провалов, не более 20 человек“, – сообщили в экстренном ведомстве.

Кроме того, на каждой купели Алтайского края будут дежурить сотрудники ГУ МЧС, полиция и скорая помощь.

Что за праздник Крещение Господне?

Крещение Господне – это воспоминание события, которое описано в Евангелии. Иисус Христос пришел на берег реки Иордан, где его крестил пророк Иоанн Предтеча. В ходе таинства на Христа снизошел Святой Дух в образе голубя, а с неба прозвучал голос Бога, назвавший Иисуса своим сыном.

Праздник относится к двунадесятым, то есть самым важным в православии. Согласно христианскому учению, в этот момент люди впервые увидели все три образа Святой Троицы – Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа.

В сам праздник и в его сочельник православные христиане ходят в храм и купаются в проруби. Кроме того, в этот день совершается чин освящения воды. Ее считают святыней, которая обладает целебными свойствами, и хранят дома весь год.

Взято отсюда.

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